Paté, marisco, dulces y champán, los productos que más llenan la cesta de la compra en Navidad

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y muchas familias empiezan a darle vueltas al menú de días señalados como Nochebuena y Nochevieja. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus hará que esta Navidad sea atípica, diferente. Por ello, el núcleo familiar será el protagonista a la mesa. Atrás quedaron reuniones multitudinarias y ese ahorro en comensales se verá reflejado en la cesta de la compra.

El último análisis llevado a cabo por Nielsen, recogido por Inforetail, afirma que se llevarán a cabo cuatro tendencias en esta natividad: gastos estudiados de productos de lujo, más autoindulgencia, menús más restrictivos y el auge de las compras a través de los dispositivos móviles e Internet. Más de 5.000 millones de euros se gastaron los españoles en la Navidad del año pasado y este, aunque diferente, rondará las mismas cifras.

Aunque nos encontremos en un momento económico difícil de asumir, los españoles no tienen reparo en rascarse el bolsillo para las fiestas y hay productos que no faltan en la mesa ni bajo el árbol. En cuanto a alimentación, este año las estrellas del mantel son el paté (23,9%), el marisco (congelado) (19,4%), los dulces (53,5%) y un champán (35,5%) que no debe faltar para despedir a este fatídico año. Por otro lado, los regalos tienen nombre y apellidos con los perfumes (15,4%) y los productos cosméticos (10,8%). Además, en un país donde el ocio es parte fundamental del día a día, las bebidas de alta graduación también tendrán su importancia. Entre ellas; whisky (15,1%), Brandy (12,4%) y Ron (10,4%).

Cambio en los hábitos del consumidor

Debido a la situación que está viviendo el país, los consumidores han visto la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo. Para el 68% de ellos, este cambio ha sido necesario y obligado para ahorrar de cara a gastos básicos en el hogar. Ahora bien, este tipo de recortes hace que la balanza caiga del lado del consumo textil con un 53% o pequeños viajes con un 43%.

Aunque el 73% de los encuestados dijo no sentirse afectado directamente por el virus, la economía ha hecho que se opte por el gran consumo para poder optar a otro tipo de compras más relacionadas con el lujo o los caprichos. En relación a los alimentos, las consumidores llevarán a cabo una comida más casera, cuidando muchos las cantidades por las restricciones que imperarán en las fiestas.

Internet, una fuente inagotable

Durante toda la pandemia la digitalización ha sido un hecho. Las personas, al haber sufrido meses de confinamiento, optó por realizar las compras a través de los canales digitales. Esta característica queda reflejada en el estudio que afirma que el gasto digital en productos de gran consumo es un 61% superior al de la tienda física, un 34% de ese total para evitar, entre otras cosas, el contacto social.

Si nos centramos en España, las bebidas sin graduación crecen hasta ocho veces en el ámbito online. Por su parte, cinco el de las bebidas alcohólicas y hasta 11 en los aperitivos dulces.