Paula Armero, pediatra: "Si un niño dice que 'no quiere vivir', hay que llevarlo a Urgencias"

"Cuando un niño dice 'que no quiere vivir', o verbaliza que 'nadie le quiere'; o cuando unos padres encuentran una carta de despedida escrita por un menor, deben llevarlo a Urgencias. Son situaciones graves de salud. Es mejor recibir el alta de Urgencias que lamentar la pérdida de un menor".

La doctora Paula Armero, pediatra y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental en la Infancia de la Asociación Española de Pediatría (AEP), advierte del aumento de problemas de salud mental en niños y adolescentes: "No se debe banalizar la angustia o la tristeza de un menor, especialmente si es persistente en el tiempo o si va acompañada de cambios de conducta".

En 2021 se suicidaron en España 14 menores de 15 años, el doble que en el año anterior y que en tiempos previos a la pandemia. "El Covid-19 y el confinamiento han sido detonantes de problemas de salud mental de los niños y adolescentes. En cada caso de intento de suicidio o de autolesiones influye motivos muy diversos: Desde problemas familiares, acoso escolar, divorcios mal gestionados, la pérdida del trabajo por parte de los padres; o la pérdida de un familiar por el Covid-19. Son factores que generan angustia y tristeza en los menores", añade la pediatra.

Al igual que ocurre en los adultos, la depresión y la ansiedad en la infancia y la adolescencia no distingue de clase social ni de poder adquisitivo. Estos problemas son detectados en menores de familias pudientes y en hogares socialmente vulnerables.

Sobredosis de medicamentos en menores

Uno de los indicadores más inquietantes se refiere a la sobredosis de medicamentos en menores, especialmente en adolescentes. "No vemos la realidad al completo, ya que no recogemos el 100% de los datos, muchos se nos escapan", explica la doctora Armero. Su Grupo de Trabajo centrado en Salud Infantil ha detectado un elevado aumento de estos casos: Durante el año pasado registró 420 casos de 'sobreingesta' de medicamentos en España por parte de menores. Es un indicador de lo que están sufriendo los niños y adolescentes, teniendo en cuenta que los casos reales son muchos más.

Ante esta realidad, doctora Armero, lanza un mensaje dirigido a los padres: "Estamos llegando tarde. Es necesario que estén muy pendientes de sus hijos cuando muestran y verbalizan tristeza, ansiedad o angustia. Es importante que los padres refuercen las relaciones con sus hijo. Más comunicación, de modo que el padre o la madre sea una persona de confianza para el menor. Ante la mínima pista, cuando verbalicen que están tristes; que no quieren ir al colegio; o cuando dejan de hacer cosas que antes hacían, que pidan ayuda".

Ojo con las farmacias domésticas

Las familias tienen cierta tendencia conservar los medicamentos en los hogares. La doctora Amero advierte de los riesgos: "Los padres deben conocer la importancia de una caja de 50 comprimidos. El paracetamol es tóxico en grandes cantidades. Hemos detectado niños que se informan en internet, buscan y guardan pastillas", advierte.

En periodos anteriores de la pandemia "se daban más problemas de conducta alimentaria, como la bulimia; pero desde octubre pasado, el indicador más preocupante es la sobreingesta de medicamentos en menores". Es por ello que la doctora hace hincapié en la necesidad de controlar y custodiar los medicamentos en los hogares.

Cuando un niño siente angustia

Acoso en el colegio, la pérdida de un ser querido, cambios de hábitos impuestos por las restricciones Covid-19, problemas de convivencia familiar.... cuando un menor no ve la salida a situaciones que le generan dolor tiene el riesgo de entrar en una espiral de tristeza y angustia. La doctora Armero recuerda el caso de una niña de once años en su consulta: "Le hice una prueba Covid-19 que dio negativo. Cuando le comuniqué el resultado, la niña me contestó: "Ni siquiera el Covid me quiere".

No es normal que una niña de 11 años sufra un cuadro de ansiedad. No debemos esperar de los niños estas situaciones. "En los casos que estén diagnosticados los padres deben estar muy pendientes, como lo estarían si se tratara de un diagnóstico de cáncer o de otra enfermedad. Los niños lo necesitan", considera la doctora.

Las autolesiones también están aumentado. "En muchas ocasiones pasan desapercibidas para los padres ya que a determinadas edades, los menores se duchan y se visten solos. Se autolesionan en zonas del cuerpo para que no se vea. Muchas veces nos damos cuenta en la consulta del Pediatría. Se llega tarde", advierte.

Desde que comenzó la pandemia del Covid, los pediatras han observado otra pandemia paralela de salud mental. "Tras las olas Covid de mayor impacto venía una ola de problemas de salud mental, con picos de casos. Desde octubre de 2021, nos encontramos en una especie de meseta de estos problemas en la infancia y la adolescencia, con muchos casos mantenidos en el tiempo".

El riesgo de las redes sociales

La pandemia ha potenciado el uso de las redes sociales entre los adolescentes. Los pediatras han detectado grupos que buscan a menores vulnerables con el afán de hacer daño y que incitan a las autolesiones y al suicidio.

"Estos grupos existen en internet y buscan a niños que son vulnerables con mensajes del tipo 'si nadie te quiere pues quítate la vida'; o les dicen cómo autolesionarse sin que nadie se dé cuenta. Los padres deben estar muy pendientes del uso de de las redes sociales por parte de sus hijos y denunciar cuando detecten estos mensajes," añade.

Docentes y pediatras, en primera línea

Los docentes y los pediatras, profesionales en contacto estrecho con los menores, "deben prestar especial atención a la salud mental de los menores", asevera la especialista. En el caso de maestros y profesores "deben comunicar los casos a Educación", para que se activen los pertinentes recursos de prevención del suicidio.

En el caso de los pediatras, la doctora de la AEP propone, entre otras medidas, incluir la salud mental en las revisiones del Bebé Sano, de modo que se pueda actuar desde la prevención: "Al igual que hacemos con las vacunas para prevenir enfermedades, debemos actuar con los problemas de salud mental desde el Bebé Sano y dar recomendaciones a los padres como ya hacemos los pediatras sobre los cuidados".