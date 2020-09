Pokémon Go dejará de estar disponible en algunos dispositivos

Desde que el videojuego Pokémon Go vio la luz, ha sido un completo fenómeno a nivel mundial, especialmente en los primeros meses de vida cuando millones de personas quedaron abducidas y pendientes de la pantalla del teléfono móvil ‘cazando’ estas criaturas cibernéticas.

Pokémon Go es un juego de realidad aumentada basado en la localización desarrollado por Niantic para dispositivos iOS y Android. Consiste en buscar y capturar personajes de la saga pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos.

El videojuego salió al mercado en 2016 y millones de personas descargaron la aplicación. De hecho, tras 25 horas desde su lanzamiento, Pokémon Go se posicionó en el Top de iTunes de Estados Unidos en las categorías de mayores ingresos y juegos gratuitos.

Si bien el boom se paralizó, todavía hay muchos usuarios que siguen jugando y la aplicación va implementando mejoras. Por ello han anunciado que ya no darán soportes ni estarán disponibles para algunas versiones antiguas de los sistemas operativos de iOS y Android y para algunos modelos viejos de Smartphones.

"Si aún juega Pokémon Go en un móvil o tablet con Android 5.0 ‘Lollipop’ o iOS 10 U 11, ya no tendrá acceso al juego cuando Niantic publique su actualización a mediados de octubre", según ha confirmado la propia cuenta de Twitter del videojuego.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.