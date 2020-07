Polémica en Mercadona por el reconocimiento facial: ¿es legal?

Mercadona vuelve a ser noticia por la aplicación en algunas de sus tiendas de un sistema de reconocimiento facial para evitar la entrada en los supermercados de personas con órdenes de alejamiento de los mismos por robos u otros delitos.

La polémica saltó ante las dudas sobre la legalidad de esta tecnología en España. Se trata de un sistema que, a través del reconocimiento de rasgos faciales, es capaz de detectar a personas que tienen prohibida por ley la entrada en sus establecimientos.

A pesar de que según diversas fuentes, esta herramienta está siendo investigada por la Agencia de Protección de Datos, Mercadona no tiene constancia de esta procedimiento y, de hecho, señalan que han estado trabajando en esta tecnología consultando constantemente con dicha agencia.

Desde la compañía valenciana afirman que este método no incumple ninguna ley de protección de datos debido a sus métodos de funcionamiento. Mercadona no guarda la información que recibe de la detección facial. Se trata de una tecnología que en menos de un segundo comprueba mediante los rasgos faciales que la persona que entra en el supermercado no tiene órdenes restrictivas en este sentido. Tras dicha comprobación, los datos se eliminan automáticamente.

En el caso de detectar una infracción, el mismo sistema notifica a las fuerzas de seguridad el caso para hacer cumplir la medida en vigor correspondiente.

Hasta ahora, Mercadona tiene implantado dicho sistema en sólo tres ciudades españolas: Mallorca, Zaragoza y Valencia, que poseen un total de 40 tiendas con la tecnología de reconocimiento facial.

Nuevas jornadas laborales

Por otro lado, Mercadona acaba de anunciar el cambio que se producirá en la jornada laboral de sus trabajadores a partir del 3 de agosto. A partir de entonces, después de varias pruebas en distintos supermercados, los trabajadores de la empresa podrán descansar dos días completos a la semana.

Esta medida surge con el objetivo de mejorar la conciliación laboral. Además, la compañía señala que los empleados podrán disfrutar de 8 fines de semana largos al año (sábado, domingo y lunes).

Mercadona ha firmado con el Comité Intercentros de Empresa, formado por UGT y CCOO, la implantación en todos sus supermercados de la jornada laboral 5+2, "que refuerza su compromiso con el empleo estable y de calidad", destaca la empresa.

Según la directora de Relaciones Laborales de Mercadona, Ruth García, la jornada laboral 5+2 representa "un paso muy importante" en la mejora continua de las condiciones laborales en la compañía, que apuesta por el empleo estable y de calidad, la igualdad, compartir el 25% del beneficio generado con la plantilla o que el salario mínimo en Mercadona sea un 50% superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando una persona lleva 4 años en nuestra empresa.