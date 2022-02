'Policía del gazpacho', la confusión de una legisladora estadounidense desata las risas

La legisladora estadounidense Marjorie Taylor Greene, partidaria del ex presidente americano Donald Trump, se ha convertido en las últimas horas en trending topic y está en boca de todos los internautas. El motivo lo encontramos en el lapsus que la representante republicana tuvo ayer miércoles cuando acusó a la líder demócrata del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de haber instaurado una "policía gazpacho".

La confusión se ha convertido en viral en las redes sociales, ya que la representante republicana es conocida a nivel mundial a estas horas y no precisamente por su carrera política.

El martes por la noche Marjorie Taylor acudió a un programa para hacer un alegato a favor de Trump, One America News. Durante la grabación, la política cargó duramente contra Pelosi, comparando, entre otras cosas, la cárcel ubicada en Washington, la cual alberga a varios de los atacantes al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, con un gulag, acrónimo utilizado para designar a la Dirección General de Campos de Trabajo, es decir, campos de trabajos forzados disponibles en Rusia durante la URSS.

Fue en este momento de su intervención cuando la republicana acusó a la líder demócrata de convertir a la policía en la policía gazpacho; queriendo comparar a la política con la Gestapo, la Policía secreta oficial de la Alemania nazi. En lugar de esto, confundió la palabra Gestapo con la de gazpacho, la popular sopa fría española: "No solo tenemos la cárcel de DC, que es el gulag de DC, sino que ahora tenemos a la policía gazpacho de Nancy Pelosi espiando a los miembros del Congreso, espiando el trabajo legislativo que hacemos, espiando a nuestro personal y espiando a los ciudadanos estadounidenses que quieren venir a hablar con sus representantes".

La política republicana ya era muy conocida previamente en Twitter, desde que fuera sancionada por la empresa por transmitir un mensaje engañoso sobre las vacunas. A las burlas recibidas por su confusión ha respondido: "No hay sopa para los que espían ilegalmente a los miembros del Congreso, pero serán arrojados al goulash", refiriéndose a la conocida sopa húngara. El lapsus de Marjorie Taylor no ha pasado desapercibido en la red social de Twitter, muy dada a hacer viral este tipo de contenidos.

Incluso celebridades como el famoso chef español José Andrés, dueño de varios restaurantes en la ciudad de Washington: "Querida representante Marjorie Taylor Greene, ¡la policía del gazpacho la creé yo en 1993 para que nadie le pusiera tabasco ni jalapeño ni cosas raras a mi querida sopa! Por favor, no culpes a nadie más que a mí... pasa por una copa cuando quieras. ¡No olvides tu mascarilla y cartilla de vacunación!

Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card!😜 https://t.co/srhSZXWv6L