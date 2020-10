La RAE registra el pronombre "elle" en su nuevo Observatorio de Palabras

La Real Academia Española (RAE) ha incluido el pronombre "elle" en su Observatorio de Palabras, una plataforma de reciente creación en la que se amparan nuevos términos y expresiones usados sin que todavía aparezcan en el diccionario.

Según la RAE, "elle" es un "pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes". La mayor visibilidad de las personas de género no binario ha motivado que crezca su uso, sobre todo en las redes sociales. La Academia señala no obstante que no es un término lo suficientemente "asentado" para que haya propuesta de darle cabida en el diccionario.

Sí cumple este último requisito el término "cisgénero", que "designa a las personas en las que el sexo biológico y la identidad de género coinciden" y ha sido propuesto para entrar en el diccionario tras entrar en el británico Oxford English Dictionary.