El Ratón Pérez rehúsa llevarse el diente de una niña y causa la indignación en las redes

¡Cuántas alegrías ha dado el Ratón Pérez a los niños y niñas de varias generaciones, repartiendo presentes en todos los hogares a cambio de un diente de leche que ya, para su propietario, no tiene utilidad alguna!

Sin embargo, el roedor más sigiloso, generoso, enigmático, famoso y querido de la infancia está siendo objeto de polémica por una carta manuscrita cuya autoría se le atribuye, en la que rehúsa recoger el diente de una niña por falta de higiene porque "ha sido analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba".

El mensaje dice como sigue:

"Hola, Elisa. Me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espaguetis y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica del cepillado dental.

Espero volver pronto, Elisa

Cuídate. Atentamente, El Ratón Pérez"

Algún adulto ha difundido esta misiva en Twitter y ha desencadenado una ola de críticas hacia el método empleado por su autor para inculcar a la pobre Elisa el buen hábito de la higiene bucal.

Las redes se han divido entre quienes apoyan esta táctica subliminal para que Elisa introduzca en sus rutinas la limpieza dental y los que piensan que una educación adecuada previa le hubiera ahorrado el disgusto tremendo que seguramente se habrá llevado la pequeña al recibir esta negativa por respuesta a su inocente gesto.

El origen de Ratón Pérez, una tradición ¿con más de tres siglos?

El nacimiento del Ratón Pérez no está datado, aunque varias conjeturas lo remontan a hace tres siglos: concretamente, en un cuento francés del siglo XVIII de la baronesa d'Aulnoy titulado 'La Bonne Petite Souris' (El buen ratoncito).

En España, su introducción a la mitología infantil se ha atribuido a Luis Coloma (autor también de Pequeñeces o Jeromín), cuando hacia 1894 pidieron al jesuita que escribiera un cuento para el futuro rey Alfonso XIII, que entonces tenía 8 años, y al que se le cayó un diente.

Sin embargo, en la novela La de Bringas de Benito Pérez Galdós,4 escrita en 1884 y ambientada en 1868, el autor compara a un personaje, Francisco Bringas, avaro y tacaño, con el ratoncito Pérez, luego debía ser popular para el público ya antes del cuento del padre Coloma.

Dentro del plan memoria de Madrid, el ayuntamiento de la Villa colocó una placa en el número 8 de la calle del Arenal, domicilio donde Luis Coloma situó la vivienda del roedor;5 en la placa puede leerse: "Aquí vivía, dentro de una caja de galletas en la confitería Prast el Ratón Pérez, según el cuento que el padre Coloma escribió para el niño rey Alfonso XIII"

Desde hace años, una puertecita se encuentra en la parte inferior de unos de los accesos a la estación Banco de España, concretamente la entrada situada junto al Cuartel General del Ejército y en frente del Banco de España. El anónimo que colocó esta puerta dejó reflejado "que era la puerta del Ratoncito Pérez", que se ha convertido en una curiosidad para los visitantes.