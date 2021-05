Simón cree que "muy pronto" se podrán retirar las mascarillas en exteriores

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que si la vacunación avanza a buen ritmo y la epidemia se va controlando cada vez más es posible que "muy pronto" se pueda prescindir del uso de la mascarillas en espacios exteriores.

En rueda de prensa, Simón ha apostado por reducir la incidencia acumulada a menos de 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes -aunque lo deseable ha dicho sería por debajo de 50 casos- para empezar a plantearse este escenario, pero siempre y cuando esta cifra sea homogénea o muy similar en el conjunto de la comunidades autónomas.

Preguntado en varias ocasiones al respecto, Simón ha evitado dar una fecha para prescindir de las mascarillas y no dar así la idea de que en un momento determinado la pandemia se acaba.

Sin embargo, ha dicho que "es muy posible que en exteriores se pueda muy pronto prescindir" de ella, aunque ha pedido "no caer en falsas inseguridades" ya que aunque "la vacuna protege mucho, entre un 90 y un 92 por ciento, hay un 8 que no están protegidas". "No voy a dar una fecha, pero es posible que no vayamos a tardar mucho en hacer propuestas claras para retirar el uso de mascarillas en algunas situaciones, no en todas", ha matizado.

Esto es así porque "en unos días estaremos en una situación de inmunidad que hará que algunas de estas medidas (como las mascarillas) si puedan ser generalizadas, pero hay que garantizar que la situación en todos los territorios es, si no igual, sí muy similar", ya que "no podemos volver a exponernos a brotes".

Por tanto, "es cuestión de ir identificando el momento adecuado que será cuando estemos en niveles de incidencias por debajo de 150, si puede ser 50 mejor", y partiendo de que "se pueden plantear muchas alternativas con las mascarillas", como empezar eliminando su uso en las residencias que ya tienen al personal y sus usuarios vacunados.