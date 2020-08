Toser o estornudar sobre el codo solo es útil si tienes mangas

Para muchos, incluso antes de que el Coronavirus apareciese en nuestras vidas, toser en el codo es mucho mejor que en la mano cuando se está al aire libre porque se detienen mejor las partículas que expulsamos a la vez que es una forma más educada cuando se está en público.

Pero ahora un equipo de investigadores de la Organización de Investigación Espacial de la India, señala en un estudio que “toser en el codo solo ayuda a detener la propagación de las gotitas infectadas por coronavirus si se cubre con una manga, y es menos efectivo que cubrirse la boca con la mano”, al menos eso afirman los científicos.

El equipo de la Organización de Investigación Espacial de la India, con el doctor Padmanabha Prasanna Simha, ha investigado sobre las mejores formas de reducir la propagación del virus y, tras examinar diferentes tipos de mascarillas y otros escenarios, como las manos ahuecadas de toser en el codo, para ver cuál conduce a la menor propagación han llegado a la conclusión de que “un codo solo funciona cuando está cubierto por una manga, ya que un brazo desnudo no puede formar el sello adecuado contra la nariz necesario para obstruir el flujo de aire”. Y no vale cualquier manga, según los investigadores, debe ser una manga larga para evitar que las partículas del virus encuentren algún hueco por el que escapar al aire libre.

El equipo hizo que cinco personas tosieran voluntariamente en nueve escenarios diferentes: sin mascarilla, una mascarilla quirúrgica, mascarilla N95, en la mano, con las manos ahuecadas, en un pañuelo doblado sobre la boca, con una mascarilla quirúrgica más su mano cubriéndose la boca, en el codo con una manga y en el codo sin manga.

Utilizaron una técnica llamada imágenes schlieren, que visualiza cambios en la densidad, para capturar imágenes de toses, mapearon la propagación de la tos y llegaron a la conclusión de que, dado que la densidad y la temperatura están íntimamente relacionadas, “la tos tiende a ser más cálida que las áreas circundantes”.

Cualquier mascarilla es mejor que ninguna manga

Según el estudio de los investigadores indios, “las mascarillas N95 tienen la mejor efectividad y contienen completamente la extensión horizontal entre 0,1 y 0,25 metros”. En cuanto a las mascarillas quirúrgicas desechables, explicaron que “reducen en gran medida esta distancia entre 0,5 y 1,5 metros”.

"Incluso si una mascarilla no filtra todas las partículas, si podemos evitar que las nubes de tales partículas viajen muy lejos, es mejor que no hacer nada", explicó el doctor Simha. "En situaciones en las que no se dispone de mascarillas sofisticadas, cualquier mascarilla es mejor que ninguna para el público en general para frenar la propagación de la infección", dijo el doctor indio.