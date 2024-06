¿Volverán a verse auroras boreales en España?

Este año está siendo un año ideal para las auroras boreales en España. Sabemos que Islandia, Noruega y Finlandia son destinos típicos en los que se pueden observar las auroras boreales, pero los amantes de las luces del norte no han necesitado salir de nuestro país para disfrutar de este espectáculo natural, como pasó en mayo de este mismo año. En mayo, desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana y Galicia, se pudo observar este fenómeno en varias partes de España. Observatorios meteorológicos y astronómicos, como el Observatorio de Calar Alto en Almería, capturaron imágenes impresionantes del espectáculo de luces.

Este mes de junio, se esperaba que las auroras boreales volvieran a iluminar el cielo español, continuando con lo que ya se pudo ver en mayo, pero recientemente se ha desmentido la información sobre la predicción de auroras boreales en España.

Ryan French, físico del Observatorio Solar Nacional, ha desmentido recientemente en sus redes sociales la información que indicaba la posibilidad de ver auroras boreales en España el 6 de junio. French explicó que la actividad solar actual no es suficiente para provocar auroras visibles en nuestras latitudes y que no habrá erupciones solares significativas en los próximos días que puedan causar tal fenómeno.

Yikes. Fake stories predicting the return of widespread aurora tonight have been going viral. Many of these stories quote me directly. The problem is, the comments quoted used were made over two weeks ago, regarding *hypothetical* conditions needed to cause another solar storm. pic.twitter.com/XtHOPiAUbd

What’s the moral of the story here? I don’t know. If anyone has any media advice on this, I’d appreciate it. My comments were valid at the time, but how can you stop journalists using your quote 2 weeks later, long after their ‘use-by date’?