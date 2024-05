Vuelven las temperaturas de verano a estas provincias de Andalucía

Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que vamos a ver un incremento en las temperaturas en Andalucía esta semana. Ya se va acercando la temporada de verano y a partir del miércoles, se espera una subida de las temperaturas en toda la región, sobre todo en el interior. Las temperaturas podrán superar hasta los 30 °C. Tras un mes de mayo mucho más fresco de lo habitual en los últimos años, las temperaturas de verano van a volver a la región andaluza.

El Valle del Guadalquivir va a ser una de las zonas más afectadas por el calor. Según Juan de Dios del Pino las temperaturas van a subir seis grados a partir del miércoles. a partir del jueves y del viernes, las temperaturas superan los 30 °C. En esta zona también vamos a ver un aumento de las temperaturas mínimas, que también subirán entre cuatro y cinco grados.

Por otra parte, en la Costa del Sol la temperatura máxima subirán hasta tres grados a partir del lunes y hasta el miércoles, pero el jueves habrá un descenso de unos cuatro grados y se irá estabilizando el fin de semana.

Hablando de las provincias, en Córdoba tendrán las temperaturas más altas, alcanzando hasta los 34° C el próximo sábado. A esta provincia le siguen Sevilla con 33° C Jaén y Granada con 31° C.

Aunque estas provincias experimentarán temperaturas bastante elevadas, las zonas costeras tendrán temperaturas más agradables. Huelva tendrá unos 28° C, Málaga tendrá una máxima máxima de 24° C y Cádiz y Almería no superarán los 23 °C.

La próxima semana será térmicamente similar o incluso algo más calurosa de lo normal para la época del año. Apenas se producirá alguna precipitación... pic.twitter.com/WgnkmHmSjx — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) May 19, 2024

No solo vamos a ver un aumento de las temperaturas en Andalucía, ya que el delegado de la Aemet también ha destacado que es posible que veamos algunas nubes. Esto se debe a una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el golfo de Vizcaya. Estas nubes pueden aparecer en la sierra norte de Andalucía, el lunes y el martes, con alguna precipitaciones muy débiles en la Sierra de Jaén. Los cielos se despejarán a partir del miércoles.