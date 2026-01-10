El actor Can Yaman es detenido en Estambul por posesión de drogas

El actor turco Can Yaman ha sido arrestado este sábado en Estambul por presunta posesión de estupefacientes, según informa el diario Hürriyet. La detención se produjo durante una redada policial en locales de ocio nocturno de la ciudad, en la que también fueron arrestadas otras seis personas, entre ellas la reconocida actriz Selen Görgüzel. Todos los detenidos fueron trasladados a comisaría para su identificación y toma de muestras biológicas.

La operación se enmarca dentro de una oleada de redadas contra el consumo de drogas que se viene desarrollando en las últimas semanas en Turquía. Durante este periodo, decenas de artistas, periodistas, empresarios, influencers y deportistas han sido detenidos o citados a declarar. Las autoridades toman muestras de pelo, sangre u orina a los arrestados para verificar un posible consumo de sustancias. Aunque la información oficial no especifica el tipo de droga, medios locales apuntan a que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Detención sin orden previa de la fiscalía

Según detalla el diario Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman antes de la intervención policial. Sin embargo, durante el registro realizado en los establecimientos de ocio, los agentes hallaron al actor en posesión de estupefacientes, circunstancia que motivó su arresto inmediato. El procedimiento habitual en estos casos incluye análisis toxicológicos y la apertura de diligencias judiciales.

Can Yaman y su trayectoria internacional

Can Yaman es conocido internacionalmente por su participación en telenovelas de gran éxito que han traspasado fronteras. Actualmente, el actor se encuentra trabajando en la serie española El laberinto de las mariposas, producción que se halla en proceso de rodaje. Esta detención supone un contratiempo significativo para su carrera profesional en un momento de expansión mediática en el mercado europeo.