La Aemet anuncia la llegada de un chorro polar a España: se espera un brusco descenso de las temperaturas con "ambiente otoñal"

El calor continua en gran parte de España, con temperaturas por encima de los 30ºC en muchas zonas. Se trata de una situación anómala para esta época del año, aunque podría tener los días contados. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado en redes sociales un "cambio de tiempo en la recta final de la semana" con el que estaríamos cerrando el verano astronómico.

En el caso de Andalucía, "se espera la llegada de un frente que hará bajar las temperaturas y dejará algunos chubascos localmente tormentosos en la parte oriental", prosigue el mismo organismo. Esta realidad se extiende a todo el territorio nacional, con una notable "bajada de las temperaturas máximas y mínimas", que continuará el lunes 22 de septiembre acercándonos todavía más a un "ambiente otoñal".

La Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo

"Pasaremos del verano al otoño de forma abrupta", advierte el portal especializado Eltiempo.es. Y no es para menos: habrá caídas de hasta 14ºC en 48 horas. Provincias como Sevilla, Badajoz, Córdoba o Huelva han registrado en los últimos días valores cercanos a los 39ºC; e incluso algunos municipios han rozado los 40ºC. El descenso ahora será bastante acusado, aunque en el caso andaluz se mantendrán valores todavía cálidos, en torno a los 30ºC en diversos puntos de la comunidad.

En este contexto, se espera la llegada de un chorro polar. "Influirá en la evolución atmosférica de los próximos días, pero no será el responsable directo del frío", aseguran desde Eltiempo.es. De acuerdo con el portal meteorológico, hablamos de "una estructura atmosférica en capas altas, una zona de fuertes vientos de oeste a este que recorre el hemisferio norte. Es el que distribuye sistemas estables e inestables, especialmente entre otoño, invierno y primavera".

¿Qué significa esto exactamente? "Según cómo evolucione, las masas de aire en capas se desplazan". Sin embargo, "el frío en superficie responde a masas de aire más bajas. En muchas ocasiones, de hecho, el frío está relacionado con factores locales". Entonces, si bien la evolución del chorro polar puede favorecer la llegada de una vaguada, "no es él quien empuja el aire frío hacia la península".

El descenso térmico continuará la próxima semana

Teniendo esto en cuenta, la corriente en chorro favorecerá el descuelgue de una vaguada sobre el oeste europeo. De esta forma, se producirá el anunciado cambio de tiempo, con más nubosidad, lluvias repartidas y una caída de las máximas que terminará de poner fin a la canícula. Poco después de que la Aemet haya reconocido el verano de 2025 como el más cálido desde 1961, un escenario otoñal llegará para cubrir el cambio de estación.

El domingo 21 de septiembre, las máximas en las capitales de provincia andaluzas rozarán los 34ºC en Sevilla, 31ºC en Jaén y Huelva, 32ºC en Granada y menos de 30ºC en el resto. No obstante, la tendencia descendente se mantendrá a lo largo de la próxima semana.

Otras zonas de España mostrarán una bajada mucho más acusada. "En gran parte de Castilla y León las máximas perderán entre -8ºC y -10ºC. En Burgos, La Rioja, País Vasco y Navarra el descenso podría alcanzar los -10ºC a -15ºC" durante el fin de semana, según explica Eltiempo.es. En el caso de la capital burgalesa, por ejemplo, los termómetros pasarán de los 33ºC de este viernes 19 a los 17ºC previstos para el domingo 21. Lo mismo sucederá con las mínimas. Podríamos estar entonces ante uno de los desplomes térmicos "más fuertes en los septiembres de los últimos años".