La Aemet eleva a nivel rojo la alerta en Ibiza y Formentera y Protección Civil lanza una alerta a los móviles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado que en Ibiza y Formentera se ha decretado el nivel máximo de aviso, rojo, por lluvias torrenciales. Según ha informado Aemet, el aviso en principio está vigente hasta este martes a las 16:00 y hay peligro por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal en la isla de Ibiza. Protección Civil ha enviado a las 12:00 una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.

La Conselleria de Educación del Govern balear ha suspendido las clases previstas para este martes por la tarde en los centros educativos de Ibiza y Formentera.

Las intensas lluvias caídas esta pasada noche en Ibiza han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla y el desalojo preventivo y cierre de un colegio en Sant Antoni, aunque sin incidencias graves, según han informado desde diversas instituciones de la pitiusa mayor.

Durante la noche, la lluvia ha provocado la inundación de los pasos inferiores de la carretera del aeropuerto, que permanecen cortados y obliga a desviar el tráfico por los pasos elevados, y también hasta las 7.20 horas ha estado cortada parte de la rotonda de Jesús, según ha informado el Consell de Ibiza.

Los Bomberos de Ibiza han gestionado durante la madrugada una veintena de servicios relacionados con la tormenta, la mayor parte de las intervenciones relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales, han añadido desde la administración insular.

También han recibido un aviso por derrumbe de yeso en un techo, que ha atendido la Policía Local al no presentar gravedad, y varios avisos de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua en carretera, aunque sin daños personales, y han atendido además un aviso por dos personas atrapadas en un ascensor.

Por zonas, la Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha llevado a cabo a primera hora el desalojo preventivo del colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y algún desperfecto por filtraciones, afectando también a la instalación eléctrica.

Los técnicos municipales de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados concretamente en la zona de la capilla, que ha quedado precintada, en un incidente en el que también han intervenido Protección Civil y los Bomberos de Ibiza para garantizar en todo momento la seguridad de los escolares y personal docente.

El centro permanecerá cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones.

En la ciudad de Ibiza se ha registrado el desplazamiento de tierra y piedras en Dalt Vila así como calles inundadas y con acumulación de tierra en el núcleo urbano, ha informado el Consistorio de Vila.

En Sant Josep se han registrado inundaciones en vías públicas y en algunos garajes y plantas bajas de viviendas, cortes de luz puntuales en distintas zonas, elementos peligrosos en la calzada, así como algunas incidencias con vehículos. En Santa Eulària ha entrado agua en el Centro Cultural de Jesús.

La Aemet ha registrado esta pasada noche 74 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 66 en Sant Antoni, 54 en la ciudad de Ibiza, 23 l/m² en Sant Joan y 9 l/m² en Formentera.