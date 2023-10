¿Cuáles son los apodos cariñosos más populares en el mundo? ¿Cuáles son los que menos gustan?

El amor y el afecto se pueden expresar de muchas maneras distintas y una de las formas más populares de hacerlo es usando un apodo cariñoso para referirnos a la otra persona. ¿Cuáles son los apelativos cariñosos más frecuentes? ¿Cuáles los que menos gustan? ¿Cuánto y en qué entornos empleamos más este tipo de apelativos?

Son algunas de las preguntas que la plataforma de enseñanza de idiomas Preply ha planteado a los participantes en su último estudio, para saber cómo se manifiesta el amor en diferentes lenguas.

Los apodos cariñosos más populares en España

La lista de nombres que podemos utilizar para referirnos a otra persona es interminable y, según el estudio, todos los idiomas contienen apodos cariñosos populares y comunes.

Al comparar los distintos apodos en cada idioma, también encontramos algunas similitudes: el apodo más utilizado en cinco de los 14 idiomas estudiados es ‘baby’ o ‘babe’ y, en el caso de España, los más repetidos son ‘amor’, ‘bebé’, ‘cariño’, ‘cielo’ y ‘corazón’.

Un aspecto que se repite en muchos idiomas es el hecho de referirse a la pareja con un nombre de animal para expresar afecto, usando términos como ‘gatito’, ‘ratón’, ‘oso’, ‘mariquita’, ‘conejito’, ‘gato’ o ‘cachorro’.

Los motes cariñosos que menos gustan

Aunque los motes en las relaciones se basan en la dulzura y el amor, no siempre se perciben así a ambos extremos de la pareja.

La encuesta también revela cuáles son los apodos cariñosos que menos gustan en cada idioma: en España, ‘gordo’, ‘papi’ y ‘nena’.

En algunos casos, un nombre es bien recibido en un idioma y no gusta en otro. Por ejemplo, ‘darling’ (‘cariño’) es un apodo popular en holandés, español y japonés, pero es uno de los que menos gustan en alemán, portugués y hebreo.

Cómo y cuándo utilizamos términos cariñosos

Tal y como desprenden los datos del estudio, usar un apodo cariñoso con nuestro compañero o compañera de vida es una práctica común en todos los idiomas.

Concretamente, el 87% de las personas encuestadas afirma utilizar un nombre cariñoso para referirse a su pareja sentimental. Además, de acuerdo con el 79% de los encuestados, dichos términos fortalecen su relación amorosa.

Más diferencias

Otro aspecto que varía según el idioma es la entonación que usamos para nombrar a nuestra pareja. Dependiendo del país, lo más probable es que el tono de voz suba o baje al utilizar un apodo. Los españoles, junto a los árabes, bajan el tono a la hora de usar un apodo cariñoso. Por su parte, alemanes, chinos, griegos o ingleses lo suben.

Que el tono suba o baje no es la única diferencia que encontramos al utilizar los apodos: el 58% de las personas se sienten cómodas utilizando un apodo cariñoso delante de otras personas, frente al 42% que no lo está. Por otro lado, sólo el 31% de las personas tiene a su pareja guardada en el teléfono con apodo cariñoso, frente al 69% que no.

Sylvia Johnson, directora de Metodología de Preply, explica que “mostrar tu amor refiriéndote a tu pareja con un apodo cariñoso es una práctica común en todo el mundo aunque, si tenéis lenguas maternas diferentes, puede ser un reto expresar tu afecto a través de las palabras”.

De ahí, añade, la importancia del aprendizaje de idiomas, porque “aprender un idioma por amor no sólo puede ayudarte a comunicarte con su pareja, sino que también puede fortalecer tus amistades en el extranjero”.