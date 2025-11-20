Ayuso defiende al alcalde de Alpedrete como el "más certero” tras el asesinato machista de María del Pilar por 50 puñaladas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado este jueves las palabras del alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez (PP), sobre el asesinato de una mujer de 60 años en la localidad madrileña el pasado sábado, y considera que fue "el más certero" con la versión de la familia.

Relacionado Investigan como asesinato machista la muerte de una mujer en Madrid tras recibir 50 puñaladas

"El más certero"

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha recriminado a la izquierda que no hayan respetado "la voluntad" de la familia tras el comunicado emitido por los hijos de la pareja en defensa de su padre, quien, según denunciaron, solicitó ayuda al sistema pero fue "ignorado" y "abandonado".

Ha tildado de "sectaria" a la izquierda por no respetar la voluntad de la familia "que simplemente pidieron ayer que les dejen en paz". "Basta ya, con lo que han vivido en su casa", ha expresado Díaz Ayuso, y ha añadido que "el más certero" fue el alcalde, que es "la persona que mejor le conoce" al ser el regidor del municipio.

"Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros. Es horroroso", ha dicho la dirigente madrileña del PP.

Comunicado de los hijos

Los hijos de la pareja emitieron un comunicado motivado tras la controversia generada en torno a este crimen, que Delegación del Gobierno confirmó como violencia machista, después de que la mujer fuera hallada muerta en un chalet de Alpedrete, con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente asestadas por su pareja que, al parecer, después se suicidó. La polémica surgió a raíz de las declaraciones del alcalde de la localidad, que suscitaron una lluvia de críticas, incluidas las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando el regidor del PP justificó que el presunto agresor era "un buen padre", que "quería mucho a la madre", pero "estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión no ha podido con él". Tras ello, los hijos de la mujer asesinada salieron en defensa de su padre, quien, según denunciaron, solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado" y "abandonado".

La ministra Redondo: "Negacionismo reacionario"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "negacionismo reaccionario" tras sus declaraciones sobre el asesinato machista de Alpedrete (Madrid), que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre.

"Ya es imposible diferenciar a la extrema derecha de la derecha extrema. Son puro negacionismo reaccionario. Es 20N y estas declaraciones nos devuelven al Franquismo, cuando a las mujeres les pegaban con el cinto y tenían que callar", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en un mensaje en la red social X tras la afirmación de Ayuso de que el alcalde de Alpedrete (Madrid), Juan Fernández (PP), fue "el más certero" tras el crimen machista de su localidad al ser quien más conocía a la familia.