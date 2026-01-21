El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha abierto un proceso de análisis en el que cada detalle cuenta. Más allá de las circunstancias concretas del suceso, la investigación técnica se centra en el estado de la infraestructura y los elementos del propio tren. Entre ellos, el bogie, un conjunto mecánico fundamental que soporta la carga del vehículo, permite su guiado sobre la vía y absorbe las irregularidades del trazado.

Las autoridades han descartado el error humano como causa posible, ya que ninguno de los dos convoyes excedía los límites de velocidad. Además, el descarrilamiento se produjo en una línea recta. Según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se pudo desprender un bogie o hubo un problema en la infraestructura. Por el momento, la investigación continúa abierta.

¿Qué es un bogie?

"Un bogie es una estructura debajo de la carrocería de un tren a la que se unen los ejes con las ruedas", explican desde Antala, empresa especializada en la venta e implementación de productos químicos y equipos industriales. "Un tren típico tiene dos bogies, ubicados hacia el final del vehículo". Estos disponen de paneles laterales, muelles, sistemas de rotura, juegos de ruedas y engranajes.

Ahora bien, ¿qué función cumplen estos elementos? En primer lugar, soportan el cuerpo del tren. De esta forma, proporcionan estabilidad en las vías y absorben las vibraciones para "minimizar el impacto de las fuerzas centrífugas cuando el tren circulan en curvas a alta velocidad", prosigue el portal web. "Como resultado, los bogies desempeñan un papel muy importante a la hora de proporcionar una experiencia fluida y segura", tanto para los usuarios como para los operadores.

Una pieza fundamental para la seguridad ferroviaria

El accidente de Adamuz ha dejado al menos 42 personas fallecidas y decenas de heridos; algunos de ellos todavía siguen hospitalizados. Sin embargo, las causas concretas aún se desconocen, mientras que los informes técnicos mencionan un desprendimiento del bogie como posible causa, si bien no es la única hipótesis. En términos generales, el mantenimiento es clave para preservar en buen estado este tipo de piezas.

Para ello, es aconsejable el uso de lubricantes especializados. De acuerdo con Antala, eso no solo reducen la fricción entre las conexiones del material en movimiento, sino que también puede mejorar la seguridad, la eficiencia y reducir el consumo de energía. Asimismo, proporciona protección contra la corrosión, contra la intemperie y reduce la probabilidad de fallos. Finalmente, mejora la experiencia de los pasajeros.

Es preciso recordar que, según el comunicado emitido por Iryo tras el accidente, el convoy había sido revisado cuatro días antes, el 15 de enero. Del mismo modo, la última vez que se observó el estado de los bogies fue a finales de diciembre. En aquel momento, no presentaban marca alguna.

Por todo ello, la tesis apunya a que la vía podría haber presentado una pequeña brecha que, poco a poco, se fue haciendo más grande hasta provocar la salida de la vía, tal y como sucedió el pasado 18 de enero. Ahora bien, al tratarse de una investigación en su fase inicial del proceso, "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas", según ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.