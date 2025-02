La bronca de una mujer a Lola Lolita en el cine que ha resultado ser una campaña de marketing: "No me pienso creer a partir de ahora nada"

Hace unos días, un video de la influencer y tiktoker Lola Lolita, conocida por acumular más de 18 millones de seguidores en redes sociales, se hizo viral en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). En el clip, se veía a la creadora de contenido siendo regañada por una mujer en el cine por hacer ruido mientras comía snacks durante una película.

La escena, que generó un intenso debate sobre educación y convivencia en espacios públicos, ha terminado revelándose como una elaborada campaña de marketing de la conocida marca Doritos.

El incidente ocurrió cuando Lola Lolita asistió al cine acompañada de su hermana, la también influencer Sofia Surfers. Ambas compartieron en sus historias de Instagram imágenes de la velada, con emoticonos de palomitas y corazones, lo que parecía una salida normal de fin de semana. Sin embargo, la influencer llevaba consigo una bolsa de Doritos, algo que molestó a una espectadora sentada cerca de ellas. La mujer no dudó en recriminarle: "No he pagado por estar oyéndote", dijo, mientras le pedía que dejara de hacer ruido.

La hermana de Lola Lolita grabó el momento y lo subió a TikTok, donde rápidamente se viralizó. "¿Qué le pasa a la señora?", escribió Sofia Surfers, mientras Lola Lolita bromeaba en sus redes: "Ni unos Doritos me puedo comer". La situación escaló cuando, al terminar la película, la misma mujer volvió a confrontar a la influencer a la salida del cine, generando aún más revuelo en redes.

El debate estaba servido: ¿Era adecuado comer snacks ruidosos en el cine? ¿Quién tenía razón? Las redes se llenaron de teorías y opiniones, pero todo cambió cuando Doritos, la conocida marca de snacks, reveló que se trataba de una campaña de marketing. A través de su cuenta oficial, la empresa publicó un video de Lola Lolita comiendo Doritos con el texto: "Este es el ruido que hicimos en el cine con Lola Lolita, por si alguien se lo pregunta. Disculpas a la señora".

Este giro inesperado ha causado un gran revuelo en redes sociales, donde usuarios y expertos en marketing no han dejado de comentar la creatividad de la campaña. Algunas de las respuestas más compartidas han sido "No se quien es el director de marketing pero subidle el sueldo", "No me pienso creer a partir de ahora nada de nada" o "Les ha salido hasta rentable".

Lo que parecía un incidente cotidiano se convirtió en una estrategia publicitaria bien orquestada, demostrando que las marcas ya no buscan simplemente anunciar productos, sino crear historias que los consumidores vivan y compartan.