Una buena parte de los pozos de agua corren riesgo de secarse

El agua subterránea proporciona casi la mitad del agua utilizada para el riego agrícola y la mayor parte del agua potable para miles de millones de personas. Por tanto, es fundamental que este recurso se mantenga seguro.

Scott Jasechko, profesor de la Escuela Bren de Ciencias y Gestión Medioambiental de la UCSB, y Debra Perrone, profesora del Programa de Estudios Ambientales de Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB), han liderado equipo de investigación que ha llevado a cabo un estudio en el que han examinado datos de aproximadamente 39 millones de pozos en 40 países en todo el mundo para investigar su vulnerabilidad a la disminución de los niveles de agua.

Los autores encontraron que la construcción de pozos más profundos no está ocurriendo en algunas áreas que están experimentando una disminución del agua subterránea, una desconexión que presenta riesgos para las personas que dependen del agua de pozo. Entre la información recopilada se encuentran ubicaciones, profundidades, propósitos y fechas de construcción.

