El burka y otras imposiciones de los talibanes a las mujeres de Afganistán

Desde el día 8 de mayo todas las mujeres afganas se ven obligadas a cubrirse totalmente el rostro en todas sus apariciones en público. Esta medida también se extiende a sus propias casas, si en ellas hubiera hombres externos a los de su propia familia. Así lo ha confirmado mediante decreto Hibatullah Akhundzada, líder de los fundamentalistas.

Las nuevas normas han sido comunicadas en rueda de prensa por un portavoz del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, aludiendo a que "la prenda ideal" para el cumplimiento de este propósito es el propio burka. Cabe recordar que esta prenda precisamente fue el mayor estandarte de la opresión a la mujer durante el anterior régimen talibán entre los años 1996 y 2001.

Penas de cárcel por su incumplimiento

En el decreto comunicado por el Ministerio se ha instado a las mujeres a cumplir esta norma, so pena de cárcel o si se tratara de funcionarios, despido de su trabajo a su pariente varón más próximo. “Tendrán que llevar un hiyab porque es tradicional y respetuoso. Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia", reza el comunicado leído por el portavoz para evitar provocaciones por parte del sexo femenino.

De esta forma, los talibanes buscan limitar la presencia de mujeres fuera de su domicilio, dado que según el texto es “mejor para ellas que permanezcan en casa”. Las reacciones internacionales no han tardado en llegar, como la reacción del portavoz del Departamento de Estado norteamericano que destacó la extrema preocupación con la que su país ha recibido esta noticia: “Nos preocupa enormemente que los derechos y los progresos que las mujeres y las niñas afganas han logrado y disfrutado en los últimos 20 años se estén erosionando. Recientes medidas que los talibanes han tomado dirigidas a las mujeres y las niñas, incluidas las restricciones a la educación y a los viajes”.

Uno de los principales argumentos del régimen talibán a su llegada al poder para ganarse el apoyo internacional fue precisamente incidir en el cambio desde su último gobierno, durante el cual impidieron a las mujeres trabajar, estudiar y eran obligadas a vestir el burka. Hasta el momento, las medidas aprobadas por los nuevos gobernantes no hacen presagiar ningún cambio respecto al anterior y de hecho las restricciones hacia estas siguen aumentando, como la prohibición de que las mujeres afganas viajen sin pariente masculino. Más clamorosas son otras como la prohibición de la educación de las niñas a partir de los 12 años o la obligación de las trabajadoras a acudir a trabajar acompañadas de un hombre. El burka vuelve a instalarse en las mujeres afganas que ven como su libertad vuelve a ser cercenada de nuevo, sin vistas de un cambio a nivel interno o externo.