Este miércoles no es un miércoles cualquiera. Es Miércoles de Ceniza y comienza la Cuaresma, período de 40 días en el calendario litúrgico que marca la Iglesia católica, que este año va desde el 22 de febrero hasta el 6 de abril (Jueves Santo). El inicio de la Cuaresma marca un antes y un después para los creyentes, que implementan ciertos cambios en su estilo de vida. Uno de ellos está en la alimentación, con el ayuno y la abstinencia presentes. El ayuno consiste en hacer una única comida fuerte durante todo el día y la abstinencia se refiere únicamente a la prohibición de comer carne roja durante Cuaresma y Semana Santa. ¿Hasta cuándo y por qué? Estos son los días de Cuaresma en los que no se come carne y el porqué.

La principal razón por la que no se come carne durante la Cuaresma es para honrar a Jesús, que pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada.

Cuaresma es tiempo de oración, ayuno y sacrificio, como prescindir de tomar carne y cualquiera de sus derivados

¿Qué días no se come carne Cuaresma?

Aunque hay algunos católicos que no comen carne ni durante toda la Cuaresma ni en Semana Santa, los días que están establecidos para evitar la carne roja entre los creyentes son el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo. Así, los católicos más ortodoxos no comen carnes rojas durante la Cuaresma, pero la costumbre más extendida es la de no consumir carnes rojas el Viernes Santo.

Después cada creyente se muestra más o menos flexible con esta medida, en ocasiones también teniendo en cuenta motivos de salud. Hay quienes únicamente se imponen no consumir carnes rojas el Viernes Santo, quienes añaden el Jueves Santo al Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma y quienes directamente no comerán carne desde este miércoles 22 de febrero hasta el próximo 9 de abril, que finalice la Semana Santa.