Caso Madeleine McCann: la policía examina "restos de ropa y huesos" encontrados en el último dispositivo de búsqueda

Londres/La investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann ha dado un posible giro tras el hallazgo de "restos de ropa y huesos" durante el último operativo de búsqueda, informan fuentes cercanas. SegúnThe Mirror, los equipos policiales alemanes y portugueses están analizando minuciosamente estas muestras encontradas la semana pasada en una zona de 48 hectáreas en Lagos, Portugal.

El pasado viernes concluyó un operativo que se desarrolló a unos 50 kilómetros del lugar donde la pequeña Madeleine, de tres años, desapareció en mayo de 2007. Aunque inicialmente se informó que la búsqueda no había arrojado resultados significativos, ahora el diario Berlin Morning Post revela que "se han descubierto varios objetos que están siendo examinados con más detalle por la policía en el laboratorio", entre ellos "restos de ropa y huesos".

Durante este operativo —el primero que se realiza desde 2023— los investigadores rastrearon terrenos baldíos y estructuras abandonadas, incluyendo una granja en ruinas. Aunque "los investigadores no han comentado oficialmente si los hallazgos podrían tener relación con la desaparición de Madeleine", la fuente consultada señala que "claramente esa es su esperanza".

La carta de Christian Brueckner

Paralelamente, ha trascendido que Christian Brueckner, principal sospechoso del caso y actualmente en prisión por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz en 2005, envió una carta a la policía planteando preguntas que cuestionan las pruebas en su contra. En la misiva, vista por medios alemanes, Brueckner escribió: "Son las preguntas importantes, las preguntas decisivas las que nunca pueden ser respondidas".

En dicha carta, el sospechoso formulaba interrogantes como: "¿Fui yo o mi vehículo claramente visto cerca del lugar del crimen la noche de los hechos? ¿Hay pruebas de ADN mías en el lugar del crimen? ¿Hay rastros de ADN de la víctima en mi vehículo? ¿Hay otros rastros o portadores de ADN de la víctima en mi posesión? ¿Fotos? Y no olvidemos, ¿hay un cuerpo o cadáver?". Según la carta, la respuesta a todas estas preguntas sería "no, no, no".

Hallazgos inquietantes en un almacén de Alemania

Un nuevo documental revela material circunstancial encontrado en un antiguo almacén propiedad de Brueckner en Neuwegersleben, Alemania. Según publica The Sun, la policía descubrió más de 70 bañadores infantiles, una bicicleta para niños pequeños, juguetes inflables y un disco duro de 80 GB con imágenes supuestamente tomadas en Portugal.

Los agentes también hallaron un portátil, máscaras y armas, junto con un relato escrito a mano sobre el uso de drogas para secuestrar a una mujer y un niño a la salida de una guardería, elementos que añaden inquietantes dimensiones a la investigación que continúa tras 17 años de la desaparición.