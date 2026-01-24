Cataluña vuelve a quedarse sin servicio de Rodalies en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Gelida

La red de Rodalies opera este sábado de forma muy limitada en toda Cataluña después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio. La decisión llega tras una semana marcada por varios accidentes, entre ellos el siniestro mortal ocurrido el martes en Gelida.

El anuncio se produjo pasada la medianoche, tras una reunión de más de ocho horas celebrada en la Conselleria de Territorio, en la que participaron responsables del Generalitat de Catalunya, Renfe, Adif, Protección Civil, Mossos d’Esquadra, el Servicio Catalán de Tráfico y el Instituto Cartográfico. En un primer momento, el Govern informó de la suspensión total del servicio, aunque finalmente se ha optado por una operativa mínima con numerosas alteraciones y transporte alternativo por carretera.

Revisiones urgentes por riesgo de desprendimientos

Según ha informado Renfe, el servicio se ve afectado por cortes y retrasos en la mayoría de líneas debido a las "revisiones exhaustivas" que se están realizando en la infraestructura ferroviaria para detectar puntos con riesgo de desprendimientos. Ingenieros geotécnicos de Adif están evaluando taludes y tramos especialmente sensibles tras los últimos incidentes provocados por las lluvias.

A partir de las nueve de la mañana estaba prevista una nueva reunión entre el Govern, Renfe y Adif para analizar la situación y decidir los próximos pasos. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido disculpas a los usuarios y ha asegurado que se trabaja para "recuperar la normalidad lo antes posible", aunque ha advertido de que las alteraciones pueden variar a lo largo del día en función de los resultados de las inspecciones.

Estado del servicio y líneas afectadas

La R1 es una de las líneas más castigadas. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes, así como entre Badalona y Montgat, mientras que en el resto del recorrido circulan dos trenes por hora y sentido. En la R2 Sud, los autobuses sustituyen al tren entre Castelldefels y Garraf.

La R3 presenta cortes entre Ribes de Freser y Puigcerdà, además de varios tramos cubiertos por transporte alternativo. En la R4 también hay interrupciones, con autobuses entre Terrassa y Martorell y entre Martorell Central y Sant Sadurní d’Anoia. Otras líneas como la R11, R13, R14, R15 o la RL4 funcionan igualmente con servicios por carretera en distintos puntos de la red. Renfe ha reforzado el personal de atención al viajero en las estaciones más afectadas.

Una semana negra para Rodalies

La crisis de movilidad se desencadenó el martes con un grave accidente en la línea R4, en Gelida, cuando un tren chocó contra un muro de contención caído sobre la vía a causa de las fuertes lluvias. El siniestro provocó la muerte de un maquinista en prácticas y dejó 37 personas heridas.

Ese mismo día, horas antes, otro tren descarriló en la R1, entre Maçanet-Massanes y Tordera, tras colisionar con una roca desprendida, sin causar heridos. Ambos episodios obligaron a suspender el servicio de Rodalies durante dos días en toda Cataluña, afectando a unos 400.000 usuarios diarios.

El servicio se restableció el viernes, aunque con retrasos, y volvió a verse interrumpido por un nuevo desprendimiento entre Blanes y Maçanet-Massanes. El maquinista logró frenar a tiempo y evacuar a los pasajeros sin heridos.

El sindicato de maquinistas Semaf ha calificado de “intolerable” la situación y ha señalado que Renfe ha optado por paralizar el servicio en todos los puntos de la red con riesgo de desprendimiento hasta que se completen las revisiones técnicas.

Críticas políticas

La gestión de la crisis también ha generado reproches políticos. El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado duramente al Govern por la situación de Rodalies, al que ha calificado de “incompetente y sin competencias”.

Mientras tanto, miles de usuarios afrontan un nuevo fin de semana marcado por la incertidumbre y los desplazamientos en autobús, a la espera de que las administraciones implicadas logren desbloquear una de las mayores crisis ferroviarias vividas en Cataluña en los últimos años.