¿Dónde está Levi Davis, el famoso jugador de rugby desaparecido en Barcelona?

Levi Davis tiene 24 años y es de nacionalidad inglesa. Debutó en 2019, como una gran promesa, con el equipo de rugby Bath Union pero a los pocos meses decidió apostar por su otra pasión: la música. Se presentó al programa de televisión X Factor y allí compartió públicamente que era bisexual. Su sueño era ganar el concurso pero quedó en quinta posición y cuando trató de volver al equipo de rugby en el que debutó éste dejó de contar con él. No obstante continuó con su carrera deportiva fichando por clubes de menor nivel pero que le permitían tener tiempo para la música.

Según aseguró él mismo en una entrevista, su paso por la televisión y la atención que había acaparado en los medios le produjeron mucha ansiedad y eso desencaminó en alcoholismo y depresión. Las cosas se complicaron cuando Levi le contó a su madre que alguien lo estaba extorsionando con unas fotos comprometidas.

Tenía una cuenta en la aplicación Only Fans, un sitio web en el que los usuarios pueden obtener ingresos por las fotos que cuelgan y en el que éstas, muchas veces, son de contenido sexual. El día antes de desaparecer, Levi había publicado su primer desnudo integral en la plataforma.

Levy se encontraba en España porque quería hacerse una ruta por Europa para desconectar de todo lo que le había ocurrido. Su primer destino fue Ibiza, isla en la que estuvo con un amigo antes de partir para Barcelona. A su amigo le dijo que alguien lo estaba esperando en la ciudad condal, pero nunca mencionó su nombre. La noche en que llegó, el 29 de octubre, Davis fue visto en The Irish Pub en torno a la diez de la noche. Después desapareció.

Decía que lo seguían

La noche en que Levi Davis desapareció, éste le había mandado un mensaje bastante normal a su amigo de Ibiza y un vídeo a su madre con el que no se detectaba nada raro. Sin embargo la madre declaró que su hijo le había dicho que lo seguían.

Unos días después de desaparecer, los Mossos, que estaban peinando toda la zona en busca de pruebas, contactaron con Julie, la madre de Levi, para decirle que unas cámaras lo habían captado cerca del Hard Rock Café esa misma noche, en Plaza de Cataluña. Tres semanas después alguien encontró su pasaporte en la zona portuaria de Barcelona. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada del chico. Su teléfono dejó de funcionar el 30 de octubre y sus cuentas bancarias están intactas desde entonces.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra admiten que el caso está totalmente abierto y que de momento no encuentran indicios criminales. Las mismas fuentes admiten que el joven aparece en la grabación de algunas cámaras de la zona, aunque consideran que la información obtenida hasta el momento no ofrece pistas concluyentes. En los hospitales y los centros psiquiátricos no hay rastro del joven y sus cuentas bancarias siguen intactas.

Una investigación privada

La madre del jugador, que cuando se enteró de lo ocurrido viajó de inmediato a España, se encuentra bastante preocupada por los problemas de salud mental que estaba teniendo su hijo. No obstante, considera que la investigación está en punto muerto y de manera paralela ha contratado a una empresa privada para investigar los hechos. Ofrece 11.500 euros a quien pueda dar alguna información sobre el paradero de su hijo. De momento la investigación de Mossos continúa abierta.