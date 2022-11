La muerte violenta de Milena y los asesinatos a otras prostitutas en España

Milena, de 20 años de edad y que residía en Alcalá de Henares, salió de su casa el día 22 de noviembre y no volvió. Trabajaba como escort, o lo que es lo mismo, acompañante remunerada cuyo contrato puede incluir, o no, sexo. Se había citado con un cliente por la mañana en la zona de Tirso de Molina. En su móvil lo tenía guardado como ‘Fofi’ y ya se habían visto en otras ocasiones. Era un hombre de 53 años, separado y de nacionalidad española que sus vecinos catalogan como reservado, pero con tendencia a hacer reuniones en su domicilio del distrito madrileño de Arganzuela. Esa mañana, Milena, que vivía con su pareja y con una amiga, avisó de que iba a trabajar para posteriormente verse con otras amigas, pero no apareció. Doce horas después de que Milena saliera de casa su pareja decidió denunciar su desaparición.

De forma paralela, durante la tarde del 26 de noviembre la Policía recibió una llamada de un grupo de amigos que habían encontrado a otro de ellos, Alfonso, en su domicilio, en lo que aparentaba ser una muerte voluntaria. La que había sido la pareja del fallecido los había alertado después recibir un mensaje de éste en el que expresaba sus intenciones de acabar con su vida. Cuando los agentes llegaron a la vivienda donde se habían producido los hechos, se encontraron al hombre ahorcado y trataron el caso como un suicidio. Inspeccionaron la vivienda pero no dieron más importancia al asunto, ni siquiera cuando encontraron una de las habitaciones cerrada con un candado.

En la investigación por la desaparición de Milena, la Policía revisó la grabación de las cámaras de un comercio cercano a la zona donde la joven se había citado con su cliente. La vieron junto a un hombre en la mañana del 22 de noviembre cuyos rasgos coincidían con la persona a la que habían hallado ahorcada en su vivienda, pero no lo relacionaron con el caso. El localizador de su móvil hizo todo lo demás, ya que situaban a Milena en el domicilio de Alfonso. Por eso el día 28 de noviembre la Policía volvía a entrar en la vivienda de Arganzuela para abrir la habitación que estaba cerrada. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la chica, envuelto en una manta y con aparentes signos de violencia.

Asesinatos a prostitutas

El asesinato, que ha sido tratado como un caso de violencia de género, es contabilizado por el Gobierno como ‘asesinato machista fuera de la pareja o la expareja’ y sería la víctima 19 de este tipo de casos en lo que va de año. Sin embargo, estos crímenes no aparecen recogidos por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género como feminicidios por prostitución.

Donde sí quedan recogidos es en el portal feminicidios.net, que cifra este tipo de asesinatos a prostitutas en 52 desde 2010. Aunque es posible que sean más y no hayan sido considerados como tal debido al estigma y a la invisibilización que sufren estas mujeres. Estos datos son extraídos de la web geo.feminicidio.net y a partir de ellos se han elaborado unos gráficos con los asesinatos a prostitutas en España hasta el año 2016. En 2022 el único caso documentado es el de Milena. Desde 2016 hasta 2022 han sido 21 las mujeres que ejercían la prostitución asesinadas por hombres, muchas de ellas inmigrantes.

El caso de Marta Calvo

Uno de los casos más mediáticos de este tipo de asesinatos fue el de Marta Calvo, una joven valenciana de 25 años que ejercía ocasionalmente la prostitución y que fue asesinada por uno de sus clientes, Jorge Ignacio T. Cuando su madre denunció la desaparición de Marta, éste aseguró no conocerla de nada.

Sin embargo se acabó entregando a la Guardia Civil y se autoinculpó de la muerte de ella y de deshacerse de su cadáver. En la investigación comprobaron que había matado a otras dos mujeres y drogado hasta a ocho chicas que ejercían la prostitución introduciéndole estupefacientes en la vagina. El cuerpo de Marta nunca apareció.

De confirmarse que la muerte violenta que se están investigando de una mujer en Lugo, el asesinato de Milena sería el número 40 por violencia machista en lo que va de año en España; 1.173 desde 2013.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Ninguna de las vías de contacto dejan rastro en las facturas.