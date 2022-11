Piedra, papel o tijera, el juego con el que unos jóvenes decidieron los turnos para violar, presuntamente, a una menor

El 14 de febrero de 2021, durante la celebración de los carnavales del municipio barcelonés de Matadepera, un grupo de amigos conoció a una chica de 15 de años en la zona en la que todos estaban bebiendo alcohol en torno a las 20.30 horas.

Ella estaba con sus amigas y, según cuenta, se encontraba con un alto estado de embriaguez ya que había consumido alcohol y drogas. De hecho fueron las amigas quienes se encargaron de cuidarla durante esa noche hasta que la perdieron de vista durante media hora, aproximadamente. Cuando regresó a su encuentro lo hizo llorando y muy nerviosa mientras decía que tres chicos la habían violado. Fue entonces cuando sus amigas llamaron a la policía para denunciar la presunta agresión sexual. Un año más tarde se celebra el juicio contra uno de los acusados, el único mayor de edad, para el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel por los hechos. Los otros dos presuntos autores serán sentenciados por un juzgado de menores el próximo 30 de noviembre.

Durante esa media hora, según relatan los acusados, la chica se les acercó y les propuso tener relaciones sexuales, a lo que ellos se negaron en un primer momento. Ella insistía en que “no iba borracha porque ya había vomitado” según se ha recogido en la declaración de uno de ellos. Entonces la chica se retiró con el único acusado mayor de edad y comenzó a realizarle una felación. En ese momento los otros dos chicos, ambos de 15 años, decidieron participar en el acto por turnos, motivo por el que jugaron a ‘Piedra, papel o tijera’ para decidir el orden.

En palabras de uno de ellos, cuando acabaron, el acusado mayor de edad y el otro chico se fueron a sus casas y se quedó él con la víctima. Ella, entonces, le preguntó si creía que era una ‘guarra’ por lo que estaba haciendo. “Yo le dije que ella estaba haciendo esto porque quería y porque se divertía, y le dije que si no quería, pues nada, y me dijo que tranquilo”. Tras esto mantuvieron relaciones sexuales. Ahora se está investigando si fueron consentidas o no.

El acusado ha negado que ella quisiera marcharse, se opusiera, la obligaran, la forzaran o gritara, y que cuando el primero finalizó “incluso preguntó quién era el siguiente”. Al acabar, ha explicado que la llevó con sus amigas y se despidió “tan normal”, y ha asegurado que a los 15 minutos de llegar a su casa varios amigos le preguntaron si la había violado.

El otro menor ha explicado que “en ningún momento hizo ningún gesto para que pararan, era ella la que estaba todo el rato incitando”.

La víctima, por su parte, ha defendido que no se encontraba con facultades plenas para hacer algo así y que si no se marchó fue porque se quedó en estado de shock, algo que ya se ha comprobado que le ha pasado a otras víctimas durante este tipo de agresiones.

En la vista, sus amigas han declarado que cuando volvieron a ver a la presunta víctima ésta estaba muy asustada y entre lágrimas contó que la habían violado.

Los Mossos encargados de registrar la denuncia se desplazaron hasta el lugar en el que habían ocurrido los hechos y allí encontraron dos preservativos y tres envoltorios. Uno de los agentes ha explicado que la menor le contó que el mayor de edad se la llevó allí mientras los otros vigilaban, y que se bajó los pantalones y la agredió sexualmente: "Allí yo la vi muy vulnerable y afectada. Estaba muy angustiada, lo estaba pasando fatal", ha comentado el agente.

Ley del ‘solo sí es sí’

La defensa del único acusado mayor de edad ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aplique la ley del ‘solo sí es sí’ si resulta más beneficiosa para su cliente a pesar de que la nueva legislación prevé mayores penas para las agresiones sexuales en grupo.

El tribunal, de acuerdo con el criterio del ministerio público, ha anunciado que valorará en sentencia qué legislación debe aplicar al procesado, "en función de la calificación de los hechos que se declaren probados", pese a que la acusación particular ha advertido de que las penas que se le pueden imponer están dentro de la horquilla prevista en la nueva ley.