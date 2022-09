Josefa, la mujer atropellada por su yerno: "Vino con la intención de matarme"

Josefa, la mujer cuyo yerno atropelló hace unos días en Valencia durante una fortísima disputa familiar, porque no quería mentir sobre lo sucedido en un accidente de tráfico horas antes, y que serviría para encubrir al marido de su hija, implicado en este, y que no contaba con carné de conducir, ha mostrado en Espejo Público las secuelas que el arrollamiento ha dejado en su cuerpo.

La víctima, de 40 años, ha contado además que el autor de los hechos viajaba en el coche con una hija de Josefa y sus hijos. La mujer, que "me encuentro un poquito mejor, porque acabo de salir del hospital" ha declarado que "vino con la intención de matarme. El que viene a arreglar las cosas no viene con palos. Él quería que mi hijo se comiera el accidente que él había hecho por la mañana", apunta la víctima ante los micrófonos del espacio de Antena 3. "De ninguna de las maneras mi hijo iba a poner su documentación para salvarse él. Lo que quería era cobrar dinero y que le arreglaran su coche. Pues que no beba y no atropelle a gente".

Heridas

El atropello le ha dejado una mano dislocada, la cabeza fracturada, magulladuras en la ceja, moratones en el pecho y un calendario de revisiones médicas para controlar su estado de salud, aunque ya ha recibido el alta hospitalaria.

Por su parte, el yerno de Josefa, que posteriormente huyó, ha sido detenido este miércoles tras entregarse en una comisaría de Zaragoza, acompañado por su abogado. Según fuentes de la Policía Nacional, el hombre, de 26 años, que estaba en búsqueda y captura, ha sido detenido por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro contra la seguridad del tráfico.

Atropello intencionado

El suceso se produjo el pasado lunes en la calle José María Haro de Valencia, cuando la mujer, de 40 años y suegra del detenido, fue atropellada por éste tras una discusión y tuvo que ser ingresada en el Hospital Clínico.

Tras cometer el atropello huyó y esta mañana se ha entregado en una comisaría de Zaragoza, donde finalmente ha sido detenido.