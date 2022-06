Volkswagen no sabe dónde estuvo el coche de Óscar la noche de la desaparición de Esther López

El Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ya ha recibido la ansiada respuesta que esperaba por parte de Volkswagen, que ayudaría a los investigadores a saber la posición exacta en la que estuvo el T-Roc del principal sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López, en Traspinedo, ya entrada la madrugada del 13 de enero y los días posteriores.

También les iba a permitir saber si hubo coincidencia espacial y horaria, entre el dispositivo del vehículo y los teléfonos móviles de la joven fallecida y su amigo Óscar S., según ha adelantado el digital El Norte de Castilla. "Nuestra empresa se dedica a la fabricación de automóviles, por lo que no realiza lecturas ni valoraciones de unidades/aparatos multimedia", recalca la multinacional.

La compañía automovilística alemana señala que «en lo concerniente al vehículo solicitado por las autoridades españolas, le comunico que el cliente no ha activado ningún servicio ni tampoco ha tenido lugar ningún enlace» del dueño del coche (APP, portal) con el 'backend' (servidor). De modo que «no se han almacenado datos en el servidor».

Fabricante

Al parecer, el fabricante entrega el coche con un navegador que no fabrica, por lo que no tiene acceso a su contenido. Y puesto que el cliente no ha contratado nada que implique guardar información en los servidores de Volkswagen, la empresa no tiene ningún tipo de información que ayude a esclarecer los datos solicitados.

Subraya Volkswagen que «nuestra empresa se dedica a la fabricación de automóviles, por lo que no realiza lecturas ni valoraciones de unidades o aparatos multimedia». Y precisa que en el T-Roc se archivan otros datos sobre aparatos o comunicaciones con interfaces, como Bluetooth que deberán ser extraídos». Por lo que concluye que «en caso necesario, también deberá incluirse en el proceso a los fabricantes de los controladores o unidades de mando».

Una de las posibles soluciones aportadas es "desguazar el aparato si se desea un proceso de lectura completo", que se haría por parte del fabricante del mismo. Por lo que, tras casi cinco meses de instrucción, aún no hay nada resuelto. Y es que, de los últimos informes en llegar, tampoco ha dado resultado relevante para la investigación el estudio de las cuentas de correo electrónico de Esther López, según han informado fuentes del caso.