"Anoche sufrí una agresión sexual": el impactante relato de una mujer que pide ayuda para dar con su agresor

La Policía Nacional está trabajando para dar con un posible agresor sexual que presuntamente atacó a una mujer la madrugada del pasado viernes el sábado (19 a 20 de enero) en un garaje comunitario ubicado en la localidad cántabra de Cares. Este municipio tiene algo más de 5.000 habitantes por lo que sus vecinos y vecinas están muy preocupados por la situación.

La víctima, una chica que se adentró en el garaje en su vehículo, observó cómo un hombre encapuchado la seguía a pie hasta que, en el momento de aparcar, le cerró el paso para masturbarse. Allí comenzó, según su relato, un forcejeo entre ambos que acabó con las manos y la cara de la víctima ensangrentadas, tres dedos contusionados, su ropa rota y sus enseres "en mil pedazos".

Esta chica ha denunciado los hechos no solo ante la Policía sino también dejando un cartel escrito a mano en el propio garaje, relatando lo sucedido. Con ello busca la colaboración de los ciudadanos para dar con el supuesto agresor. Este cartel está siendo difundido a través de las redes sociales mientras la Policía continúa trabajando en la investigación.

En su relato la víctima explica que pudo escapar del agresor hasta que llegó la Policía, que ha activado el protocolo para estos casos. Según fuentes policiales también se le ha prestado atención en el centro de ayuda a la mujer.

“Anoche sufrí una agresión sexual a las 3 A.M. en nuestro garaje comunitario. Un encapuchado, ubicado a la espera de víctima en el paso de cebra de Al Socaire, me vió llegar en mi vehículo y decidió seguirme a pie hasta mi plaza de garaje. Allí me interceptó en completa oscuridad, cerrándome el paso mientras se masturbaba”, comienza diciendo el cartel colgado en el estacionamiento donde tuvieron lugar los hechos.

Y prosigue: “Por suerte, soy una mujer fuerte y valiente, que luchó con todas sus fuerzas contra el agresor para conseguir escapar", relata, terminando su escrito advirtiendo que el agresor es "un enfermo sexual que reside en la zona y que acumula varias víctimas en las últimas semanas”.

La mujer ha lamentado que nadie la socorriera. “Mis gritos fueron desgarradores. Si alguien pudo escucharme y no encontró el valor para auxiliarme o pedir ayuda solo deseo que sus hijas no tengan que pasar por lo mismo”.

En un comunicado oficial, el alcalde del municipio, Agustín Molleda, pidió calma a los residentes y aseguró que las fuerzas del orden están trabajando incansablemente para identificar y detener al agresor.

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para identificar al agresor, recabando información y entrevistando a posibles testigos. El alcalde Molleda ha reiterado su compromiso con la seguridad de los residentes y ha instado a la colaboración ciudadana para facilitar la investigación.