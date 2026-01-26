Caretas, drogas y una pistola: 2 detenidos al conducir sin carné cuando planeaban un robo

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el barrio de Malasaña a dos hombres con antecedentes por robo con fuerza, por conducir sin carné y un delito contra la salud pública, al encontrarse en el vehículo numerosas drogas, así como caretas, bastones y un arma simulada con la que pretendían cometer más robos.Según ha informado la Policía Municipal, los dos hombres, de 56 y 54 años, fueron detenidos el pasado martes 20 de enero a las 20:30 en la céntrica calle del Pez cuando dos agentes de paisano les pidieron la documentación, ya que estaban estacionados con las luces de emergencia encendidas en una plaza reservada para movilidad reducida. Sin carné, con drogas y fuera de prisión "para ir a la autoescuela"

El nerviosismo de ambos alertó a los agentes, que decidieron registrar el vehículo, en el que encontraron tres paquetes envueltos en cinta americana, por lo que solicitaron el apoyo de una unidad canina de detección de drogas. Pese a que los detenidos sostenían que eran complementos para el rendimiento deportivo, los policías comprobaron que, además de esto, se trataba de una considerable cantidad de cocaína, benzodiazepinas y metanfetamina.

Además, ninguno disponía de carné de conducir y, de hecho, uno de ellos había conseguido un permiso especial en la prisión en la que cumple condena precisamente con el pretexto de acudir a la autoescuela. Bastones, caretas de ancianos y un arma simulada Al intensificar el registro, se hallaron en el maletero dos bastones, varias caretas de silicona que imitaban rostros humanos y una pistola simulada.

Según fuentes policiales, estos elementos indican que los detenidos tendrían previsto un nuevo atraco disfrazados de personas de avanzada edad. Los dos varones han sido detenidos por falsedad documental y delito contra la salud pública y han sido puestos a disposición judicial.