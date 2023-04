Así es el comportamiento del asesino de Canovelles en prisión

Fuentes penitenciarias han explicado que Roger, el joven de 20 años que mató al instructor del club de tiro de Canovelles, se encuentra desubicado y que no habla con nadie.

El chico, que fue militar del ejército de tierra, se encuentra en el módulo 2 de la cárcel de Campos del Río, en Murcia, una zona que no está muy masificada y en el que están los reclusos más conflictivos.

Comparte celda con otro preso y apenas se relaciona con nadie, solo puntualmente con los pocos españoles de un módulo en el que, según las mismas fuentes, la mayoría de los internos son extranjeros. El presunto asesino comparte el día a día con narcotraficantes y ladrones. Según han indicado, no es un preso conflictivo y "no forma jaleos". El joven "apenas abre la boca, sale al patio, come y cena", detallan.

A Roger se le investiga por delitos de homicidio o asesinato, ya que aun no se conoce el móvil del ataque, además de dos detenciones ilegales, un delito de tenencia ilícita de armas y otro de resistencia o atentado, en conexión con delitos leves de lesiones.

Durante su huida retuvo a más personas pero fueron las dos chicas las que lo desplazaron desde Cataluña hasta Murcia amenazadas por un arma de fuego.

El Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia, en funciones de Guardia, ordenaba el ingreso de Roger en prisión provisionaldebido a la multitud de pruebas que había contra él. Las propias cámaras del club grabaron el momento en que éste atacó al instructor.

Este mismo juzgado también se inhibió a favor de un tribunal de la comunidad donde se cometió el crimen, Cataluña. En concreto, al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granollers.

Como hay conducciones entre cárceles todas las semanas, la previsión es que esta semana o la que viene, como muy tarde, el sospechoso ya sea trasladado a Cataluña.

A Roger lo hallaron en la estación de ferrocarril El Carmen sobre las ocho y media de la mañana, sentado entre el resto de pasajeros. La indicación de su ubicación la dieron las dos chicas que fueron obligadas a llevarlo hasta dicha ciudad.

Hasta allí se desplazaron varios policías nacionales que lo arrestaron y redujeron. El sospechoso forcejeó e intentó sacar una de las pistolas, sin éxito. Aseguró que de haber podido habría acabado también con la vida de los agentes.