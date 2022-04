Un entrenador de un equipo de alevines, grabado cuando intentaba agredir a una árbitra

“El energúmeno que aparece en los vídeos soy yo, y me pronuncio aquí y doy la cara porque no puedo estar más arrepentido y avergonzado. Al final, soy un chaval de 23 años que se ha equivocado a toda costa y vengo a dar la cara por lo que ha pasado...”. Con este mensaje en su perfil de Twitter (@luismore777), actualmente desactivado, se disculpaba Luís Morales, entrenador de un equipo equipo de alevines, tras la imagen ofrecida el pasado sábado en un partido que enfrentaban al CF Bufalà de Badalona y al Premier Barcelona.

Según ha adelantado Nación Digital y muestran las imágenes publicadas en Instagram por @lashipopotamas, tras el pitido final, el técnico del conjunto local corrió tras la colegiala para reprocharle diferentes actuaciones del partido. De hecho, llegó a encararse con ella e, incluso, hizo el ademán de golpearla al ver que la joven pasaba de su insistencia. La rápida actuación de los compañeros de staff evitaron que el asunto fuera a mayores.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: "Ocurrió en Badalona (Barcelona). Este personaje saltó al terreno de juego para intimidar a la árbitra. Le han tenido que parar los pies. ¡La árbitra de 10, sangre fría y personalidad absoluta! Por favor, compartir, que se le caiga la cara de vergüenza a este payaso", dejaba escrito en su perfil de Twitter @pavelfernandez_.

Disculpas y dimisión

El técnico del equipo alevín quiso disculparse a través de las redes sociales tras lo sucedido. De esta manera, con un comunicado, dejó clara su equivocación.

Ante lo ocurrido en el día de hoy (23 de abril) en el partido del Cf Bufala vs Premier Barcelona, de categoría Alevin, 2 división, comunico:

En primer lugar, pedir disculpas a la árbitra por mi imagen dada en el día de ayer ya que es vergonzosa y no se puede permitir. Es la primera vez que actúo de esta manera tan espantosa y la última, ya que me siento muy avergonzado y arrepentido de esta actuación impropia de mi. De verdad pido disculpas de todo corazón a la arbitra en primer lugar, pero también a los jugadores y al club por esta espantosa imagen. Solo tengo palabras de arrepentimiento por lo ocurrido ya que es algo que no se puede tolerar.

En segundo lugar, como ya he comunicado al club, presento mi dimisión como entrenador ya que es absolutamente imperdonable una actitud así. Y creo que es lo mínimo que debo hacer. Soy un chico de 23 años que se ha equivocado y tengo que afrontar las consecuencias. De verdad, miles de disculpas por lo ocurrido y nuevamente pedir perdón a María García, árbitra del partido, a las niñas y niños que practican este deporte que amo, a la FCF y a mi club, el CF BUFALÀ."

Una actitud que ha llevado al joven entrenador a presentar su renuncia en el club como técnico del CF Bufalà.