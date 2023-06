“Me dijo que se iba a Madrid”, la frialdad con la que Antonio Caba habló tras acabar con Jesús María.

Cuando éste desapareció Antonio Caba estuvo en el punto de mira de los investigadores ya que él había sido al última persona a la que había visto cuando se le perdió la pista.

Caba fue entrevistado entonces por un periodista de Telecinco tras, supuestamente, haber cometido el crimen, pero su actitud fue de sorpresa ante lo sucedido.

“Él no se mueve sin coche. El sábado su coche ya estaba en la nave y el lunes lo volví a ver allí pero como tiene una furgoneta pensé que había cogido la furgoneta. Lo que más me extrañó es que no me cogía el teléfono. Yo la última vez que hablé con él fue el miércoles a las siete, más o menos de la tarde”. Estas fueron las palabras de Caba a las preguntas del periodista.

“Yo lehabía vendido un coche y él se fue con su dinero en efectivo. Yo me fui con el otro señor que estaba presente en la operación y ya no lo vuelvo a ver más ni a contactar más con él. Me dijo que se iba a Madrid”, contestó.

La nave que había detrás de Caba cuando concedió esta entrevista es uno de los sitios donde se sospecha que pudo haber descuartizado a Jesús María González tras matarlo y quedarse con su dinero.

Tras una semana de trabajo sin descanso la Guardia Civil consiguió llegar hasta los restos de Jesús María y confirmar que se trataba de él. Durante las jornadas de ayer y hoy, días 7 y 8 de junio, los agentes han continuado las labores de extracción de más restos del pozo en el que hallaron los primeros huesos.

La labor de los investigadores ha sido meticulosa y para acceder hasta el fondo la cavidad han tenido que diseñar una pieza específica, parecida a las de las máquinas de feria que tienen unas pinzas para extraer los regalos. Esta pieza de metal no ha sido la única que han necesitado.

Para trabajar sobre el terreno se han necesitado varios prototipos de este gancho hasta conseguir su objetivo. Han sido hasta tres los sistemas que han tenido que probar para ello. Por el momento la extracción del resto de huesos podría durar días, ya que es un trabajo muy minucioso y complicado y con el que sobre todo se debe tener cuidado para no eliminar pruebas con las que se pueda conocer la causa de la muerte.

Colaboración con la justicia

Gaspar, el socio de Antonio Caba que estuvo implicado tanto en la muerte de Jesús María como en la de Juan Miguel Isla, el otro desaparecido, ha sido quien ha conducido a los agentes hasta esta finca para que dieran con los huesos de González.

A cambio es posible que éste se beneficie en lo que a penas se refieren ya que ha colaborado con los investigadores en este caso. Gaspar explicó ante la jueza que él no mató a Jesús María pero que ayudó a Antonio a esconder el cuerpo. Los investigadores creen que lo descuartizan y lo introducen en bolsas para que pueda caber en el pozo de sondeo en el que ha sido hallado.