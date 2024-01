Caso Esther López: los peritos contratados por Óscar analizan su coche en el aniversario de la muerte de la joven

Dos años después de la desaparición y muerte de la joven Esther López, con cuya vida acabaron el 12 de enero de 2022 en la localidad de Traspinedo, en Valladolid, su principal sospechoso sigue manteniendo que es inocente de todos los delitos que se le imputan.

Por este motivo Óscar ha decidido contratar a dos peritos para demostrar, según su versión, que los daños que encontraron en su Volkswagen T-Roc, el coche que en esos momentos tenía, no los hizo él sino que previsiblemente los produjo la Guardia Civil durante la inspección, siempre según su teoría.

El peritaje

El peritaje ha dado comienzo esta misma mañana, del 12 de enero, a las 10:00 horas, en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. En él están participando dos peritos que, tras realizar el análisis del automóvil, tendrán que plantear sus hipótesis respecto a si los daños encontrados se produjeron durante el supuesto atropello a Esther López o fueron posteriores.

Los desperfectos que se encontraron en el coche de Óscar son imperceptibles al ojo humano ya que la chapa del vehículo es capaz de absorber los golpes, sin embargo éstos coinciden a la perfección con las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima.

Además de esto, cuando la Guardia Civil halló estos golpes en el vehículo se puso en contacto con Volkswagen para confirmar cuál era el comportamiento del vehículo tras un impacto y pudieron confirmar que la chapa estaba diseñada para que absorbiera dichos golpes.

Esto explicaría por qué Óscar no vio ningún desperfecto en su coche y posteriormente señaló a la Benemérita, aludiendo a que habrían sido ellos los que habrían provocado estos daños durante su inspección ocular. "Ese golpe no estaba cuando yo entregué el coche, yo no tengo nada que ver", llegó a decirle el sospechoso a la jueza en su última intervención, el pasado 15 de diciembre.

La reacción de la familia de Esther

Mientras que este peritaje está teniendo lugar, la familia de Esther está recordándola ya que hoy se cumplen dos años desde que la atropellaron. Su hermana, Inés, ha explicado en el programa Vamos a Ver que le parece "absurdo" lo que está sucediendo y que cuando acaben estas pruebas se van a preparar para el juicio. De esta manera ha asegurado que van a pedir, como acusación particular, la prisión permanente revisable ya que, tal y como ha justificado, se trata de un asesinato, en el que ha habido premeditación y en el que utilizó su coche como arma para acabar con la vida de Esther.

El informe que la Guardia Civil ha estado elaborando durante más de un año y que tiene casi 500 páginas señala que Óscar discutió con Esther la noche del 12 de enero de 2022, la dejó en la calle y volvió a su casa a por su coche, con el que luego la atropelló, dejándola morir en una noche con varios grados bajo cero y sin darle auxilio.