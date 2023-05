Todo lo que se sabe sobre el hallazgo de un cadáver en una piscina con las manos atadas

El pasado lunes, 1 de mayo, unos vecinos hallaban el cadáver de un hombre de mediana edad en la piscina de la urbanización en la que viven, en el barrio de Cascajos, en Logroño.

Según testigos del suceso, el cuerpo ha aparecido con las manos atadas por detrás, algo que ha confirmado Policía Nacional a los medios de comunicación.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de la Policía Nacional, un equipo de bomberos de la capital y los Servicios de Emergencias Sanitarias de La Rioja. A su llegada solo han podido decretar que el hombre ya había fallecido y que no podían hacer nada por salvar su vida.

Al hombre, del que se ha podido conocer que tenía 48 años, lo encontraron a primera hora de la mañana en la zona residencial Lope de Vega, de reciente apertura, y al mediodía ya se había procedido al levantamiento del cuerpo. En la zona solo quedó un Equipo de Atención Psicosocial acompañando a los residentes de la urbanización tras el impacto del hallazgo.

Lo que se sabe hasta ahora es que ninguno de los vecinos ha reconocido al hombre, por lo que es posible que no perteneciera a dicha urbanización, que acababa de ser inaugurada y en la que todos sus residentes se conocen.

De hecho la piscina aun no estaba en uso y solo se encontraba llena hasta la mitad de su capacidad. A pesar de que tuviera las manos atadas por detrás, los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis, ni siquiera la del suicidio, que hasta la fecha se contempla como una de las teorías principales ya que no se han hallado indicios de violencia en el cuerpo del fallecido. Esto se debe, sobre todo, a que es fácil hacer pie en la piscina debido a la capacidad de agua que tiene actualmente.

No obstante el cuerpo ha sido trasladado para que se le realice la autopsia y se pueda esclarecer la causa de la muerte así como si el cuerpo presenta alguna agresión previa a este momento que podría haber dejado a la persona inconsciente y, por tanto, permitir que se ahogara.