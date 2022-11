Una madre encuentra al hombre que presuntamente intentó secuestrar a su hija en Terrassa

La noche del 3 de noviembre una menor de 16 años estaba paseando a su perro, como de costumbre, cuando un hombre con chándal negro y de 1,70 metros de altura se le acercó con la excusa de tocar a la mascota. Fue entonces cuando la agarró del brazo y la amenazó con un arma de fuego poniéndosela en el cuello. Le dijo que si no se iba con él le dispararía. La víctima comenzó a gritar con fuerza y el agresor huyó. Cuando la menor llegó a casa le contó todo a su madre, quien quiso acudir de inmediato a presentar una denuncia a los Mossos. Sin embargo el estado de nerviosismo en el que estaba la joven hizo que esperaran hasta el día siguiente para dar parte lo de sucedido. Esa misma mañana la madre advirtió la presencia de un hombre en un vehículo que coincidía con la descripción que le había dado su hija. Puesto que iba con ella cuando esto sucedió le preguntó si lo reconocía y ésta, con mucho nerviosismo, le dijo que se trataba del hombre que la noche anterior la había intentado secuestrar. Cuando consiguió dejar a su hija en casa junto a su hermano, la madre volvió a donde había visto al sospechoso y preguntó por la zona de quién se trataba. Averiguó que era un narcotraficante al que llaman ‘El Julio’. A los pocos días esta madre lo volvió a ver entrando en un restaurante junto a otras personas y, tras un ataque de ansiedad y con el apoyo de una amiga, decidió llamar a la policía para reconocerlo. A él lo detienen y pasa a disposición judicial hasta que la víctima pueda declarar al día siguiente, pero tras esto es puesto en libertad provisional. Según recogieron en la denuncia, lo detuvieron por amenazas y no por intento de secuestro, como la niña reiteró en varias ocasiones, y al no poderse demostrar, el día 15 de noviembre es puesto en libertad.

Su madre, en unas declaraciones hechas a Telecinco, protesta porque no se haya hecho justicia y condena que su hija no ha recibido ayuda psicológica ni de ningún tipo en todo el proceso. Asegura que mientras el agresor está en la calle, su hija no es capaz ni de salir a por el pan. “Mi hija no quiere salir de casa porque sabe que esta persona está fuera y no tenemos apoyo ni de la justicia ni de ningún tipo”. La menor solo sale de casa para ir a clase y siempre lo hace acompañada de alguien. “Yo no soy especialista en estos temas y ella necesita apoyo psicológico”, argumenta. Además cree que las está intimidando puesto que lo han visto en varias ocasiones pasar en su vehículo por la puerta de su casa.

Ahora la madre de la víctima denuncia la situación, ya que ni siquiera tienen una orden de alejamiento, y están a la espera de poder recurrir y que la situación cambie para ellas.