Así ha sido el intento de secuestro de tres menores en Leganés

Queda en libertad un hombre después de retener a tres menores de edad a las que ofreció 200 euros y cocaína. Las chicas consiguieron huir y se acercaron a toda velocidad a un bar para pedir ayuda mientras una de ellas lo grababa todo con su teléfono móvil.

Antes de encontrarse con las chicas, el agresor rompió el cristal de un bar con la tapa de una alcantarilla de la calle. Después se acercó a la parada de autobús en la que estaban las menores para ofrecerles droga. Les pregunta: “Coca no tenéis, ¿no?”. A lo que ellas contestan que no, entonces el hombre les dice que les puede dar droga gratis.

Ante la reiterada negativa de las tres menores, el individuo les ofrece dinero por su compañía, en concreto 200 euros. Puesto que las chicas intentan no prestarle atención, el hombre les dice que se va con ellas y en ese momento llega el autobús que las menores tenían que coger, pero solo una lo hace.

El agresor agarra a la más pequeña de las tres y el conductor de autobús inicia la marcha sin socorrer a las dos adolescentes que se quedaron fuera.

Las menores piden ayuda desesperadamente pero nadie las auxilia. Echan a correr hacia un bar y allí las personas que estaban dentro consiguen socorrerlas. Nada más denunciar los hechos, en media hora habían identificado y detenido al agresor.

El hombre que las intentó agredir se hace llamar Tintín y ha sido detenido hasta en 17 ocasiones por robo y agresión sexual. Ahora, después de este episodio, ha vuelto a quedar en libertad.

En una declaración hecha al Programa de Ana Rosa, de Telecinco éste ha negado todos los hechos: “¿Secuestrar? ¿Quién dice que las haya intentado secuestrar? ¿Quién lo dice? Si yo estaba en una parada de autobús”. A la pregunta que le hace la periodista sobre sus pretensiones éste asegura que lo único que quería era que no se subieran al autobús y se quedaran más tiempo con él.

“Para que no suban, si agarro a una, no se suben. Estamos hablando y me hacéis este feo”, ha dicho con tranquilidad. “Estábamos hablando y se van y me dejan ahí, tirado”, ha continuado. Después ha indicado que no sabía que eran menores y que creyó que tendrían alrededor de 20 años.

Ha seguido preguntando a la periodista: “Tú, ¿nunca has tonteado con una persona y la has cogido del brazo?”. Ha acabado diciendo que a él nadie la va a cambiar la forma de pensar “ni lo van a traumatizar”, porque fue una tontería de la que se está creando una montaña.

La víctima a la que el hombre agarró ha confesado a los medios de comunicación que sintió mucho miedo y que empezó a grabar porque la situación se le estaba haciendo rara. Quería que quedara una prueba de lo ocurrido por si le pasaba algo

El conductor de autobús ha sido identificado y lo único que ha declarado es que está arrepentido de no haber parado. En su defensa ha dicho que no pensó que la situación fuera tan grave y que creía que se trataba de una broma.

El agresor, que fue detenido e interrogado, ha quedado en libertad porque a pesar de las denuncias que acumula el juez no ha considerado que deba entrar en prisión.