¿Qué le pasó a Isaac López, el rapero asesinado cuyo caso se juzga esta semana?

Isaac López fue asesinado en julio de 2021 por David Bárcena, un joven de 20 años del barrio madrileño de Villaverde que se enzarzó con él en una disputa en la que, según indicó el presunto agresor, había armas blancas.

A los pocos días de perpetrar el supuesto crimen el chico se grabó en un vídeo musical junto a sus amigos en los que se jactaba de haber acabado con la vida de Isaac.

Los investigadores consideran, sin embargo, que la causa de la muerte no emana de una reyerta entre dos partes sino de que fueron directamente a por Isaac. Las pesquisas apuntalan a que el joven se habría negado a pertenecer a los Dominican Don’t Play, grupo con el que podría tener relación David aunque él lo haya negado tajantemente.

Cuando ocurrieron los hechos, Bárcena confesó el crimen ante la Policía aunque luego se retractó ante el juez. Ahora piden para él prisión permanente revisable por haber cometido un delito de asesinato en el seno de una organización criminal. Además se produce la situación de que la víctima tenía TEA (Trastorno del Espectro Autista), por lo que se podría considerar alguien de extrema vulnerabilidad.

La declaración del acusado

Según el relato del presunto asesino ante el juez, que ha durado aproximadamente 20 minutos, él no conocía de nada a la víctima, a Isaac López. Sin embargo en su primera versión ante la Policía reconoció que sabía quién era y que le tenía tirria. Según el principal acusado el 14 de junio de 2021 se encontraron con Isaac, que los insultó y amenazó con un cuchillo.

Según la versión de Bárcena, él sacó la navaja para defenderse y entonces tuvieron un enfrentamiento. Asegura que cuando abandonó el lugar de los hechos no sabía que Isaac estaba muerto y que se enteró más tarde a través de los medios de comunicación. También ha negado ante el juez pertenecer a ninguna banda aunque conociera a miembros de algunas de ellas e imitara, en ocasiones, sus saludos. Daniel Bárcena, que se enfrenta a la prisión permanente revisable, ha pedido perdón a la familia del chico al que mató. La declaración del acusado ha durando, aproximadamente, 20 minutos.

“El 14 de junio íbamos dando vueltas en patinetes, nos parábamos en parques a fumar porros y beber cervezas. Nos lo encontramos y me gritó “me cago en tus muertos”. Según cuenta el presunto agresor la muerte de su abuela era algo que le había afectado mucho y perdió el control ante este insulto.

“Estaba fuera de mí. Lo alcancé y él me sacó un cuchillo. Yo, la navaja. Él saltó la valla, se calló y mientras me estaba intentando levantar me defendí. Cuando él se levantó yo me fui corriendo. No sabía que le había causado la muerte. Me enteré al día siguiente por las noticias”, ha explicado ante el magistrado. “En ningún momento quise matarlo, solo enfrentarme a él a puños. De lo que más me arrepiento es del daño que le he hecho a su familia y quiero pedirle perdón por lo que hice”.

El juicio

El juicio por la muerte de Isaac López se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. La acusación particular, ejercida por la familia de Isaac a través del letrado Juan Manuel Medina, sostiene que lo mataron de forma intencionada y con alevosía por lo que solicitan la pena máxima para el joven.

La Policía sostiene que David había sido identificado por muchas agresiones e incidentes vinculadas con bandas juveniles. Además, aparecía en vídeos colgados en redes sociales posteriores a los hechos en los que se hacía alusión al asesinato. En el registro de su domicilio, se incautó un machete de grandes dimensiones y una navaja.

Algunos de los testigos cuentan que la noche de los hechos cuatro personas rodearon a Isaac y uno de ellos lo apuñaló hasta la muerte.

Este juicio se celebra después de que los otros tres jóvenes acusados del asesinato (que participaron junto a Daniel) ya fueran condenados mediante el proceso específico para los menores de edad, puesto que tenían 15 y 16 años, a entre tres y seis años de internamiento en un centro de menores en régimen cerrado, tras lo que permanecerán en libertad vigilada.

El chico, que ha declarado a escasos metros de su madre y otros familiares, ha lamentado que él solo quería hacer música y hacerse famoso. Ahora, estudia la ESO en prisión para ser psicólogo como su padre y ayudar a otras personas. "Haré lo que pueda para reparar el daño", ha dicho. El encausado se ha negado a contestar al interrogatorio de la fiscal y del abogado Juan Manuel Medina.

Tras la conformación del jurado popular, las partes han expuesto sus informes iniciales, en los que la Fiscalía y las acusaciones particular y popular -ejercida por CERMI- han defendido que el acusado sea condenado a la prisión permanente revisable.