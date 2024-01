Qué le puede pasar a la madre que ha tirado a su bebé a un contenedor de Toledo

La Guardia Civil ha encontrado, en un contenedor de basura de la localidad toledana de Mocejón, el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido que presuntamente habría depositado allí su progenitora con la ayuda de su otro hijo, menor de edad. En el momento del hallazgo los agentes encontraron al bebé en el interior de una bolsa de plástico.

Los hechos tuvieron lugar el lunes, 18 de enero, aunque la información no ha trascendido hasta ahora. Esa noche, la mujer acudió al consultorio médico del pueblo por un sangrado preocupante en la zona genital. De allí la derivaron al Hospital Universitario de Toledo, a 20 kilómetros, debido a la gravedad de su estado.

La voz de alarma la dio la ginecóloga que la trató. Cuando la facultativa la revisó, la mujer aseguró que no había dado a luz recientemente, pero ésta comprobó que estaba mintiendo.

Por este motivo y tal y como manda el protocolo, la profesional alertó a la Policía Nacional de lo sucedido. Los agentes, a su vez, puso en conocimiento a la Guardia Civil, que se hizo cargo del caso y se personó en el domicilio de la sospechosa. A pesar de que la mujer que acababa de dar luz no quiso hablar, los investigadores pudieron saber, a través de su otro hijo, menor de edad pero cuya edad no ha trascendido, que su madre acababa de parir y que habrían tirado al bebé a un contenedor. Habría sido el mismo pequeño quien habría ayudado a su progenitora a realizar la acción.

Posibles penas

El feto tenía aproximadamente 37-38 semanas de gestación y pesaba alrededor de dos kilos y medio. Si la autopsia determina que el bebé nació vivo, podrían condenar a la madre por un delito de asesinato, ya que habría existido alevosía.

Por el momento la mujer no se encuentra detenida, a esperas de que se conozca el resultado de dicha autopsia. Este dato ha conmocionado a los vecinos en el pequeño pueblo, que no entienden por qué no la han arrestado. A pesar de que no está colaborando, la Guardia Civil ha confirmado que la mujer esta identificada y localizada y si es necesario se procederá a su detención en el momento en el que se conozca en qué circunstancias nació el bebé y si se pudo cometer un delito de asesinato.