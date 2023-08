Estos fueron los últimos mensajes que Edwin Arrieta mandó desde su móvil

Mientras Daniel Sancho permanece en la prisión de Koh Samui, a la espera de la celebración del juicio por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el cirujano de origen colombiano con quien el acusado mantenía una relación, la Policía tailandesa continúa atando los últimos cabos sueltos de una investigación que aseguraban que estaba cerrada. Tenían previsto entregar el informe policial esta semana.

Por el momento los agentes siguen buscando el torso del cuerpo de la víctima así como su teléfono móvil. Sin embargo no les ha hecho falta dar con esto para solicitar que al español se le condene a pena de muerte por haber cometido un asesinato premeditado, según los indicios que tienen.

A pesar de que según Sancho, fue un golpe contra el lavabo lo que matóa su compañero Edwin, la autopsia ha revelado que el colombiano murió por un corte en el cuello mientras se encontraba inconsciente en la habitación del hotel.

Tal y como contó la colaboradora Teresa Bueyes en el programa Así es la vida, esta última noticia habría supuesto un shock para el presunto agresor, que está en prisión a la espera de que se produzcan nuevos avances en la investigación.

El último de ellos ha venido de la mano del programa Cuatro al día, que ha desvelado cuáles fueron las últimas de Edwin Arrieta antes de morir a manos de Sancho. Así, se ha conocido que el cirujano colombiano envió una última nota de voz, notablemente alterado, a través de su teléfono al que habría sido su socio.

"Te llamaba para el tema de la historia clínica, a mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...!”, comienza diciendo Edwin en el audio.

Al parecer Arrieta se estaba refiriendo a una mujer que lo había denunciado por mala praxis del cirujano durante una intervención. Según el entorno de la víctima esta paciente estaba tratando de arruinar la reputación de Edwin en redes sociales.

En palabras de la reportera Marta Rodríguez, "creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado, con su familia habló al día anterior”, quien añade que "es una persona profesional del entorno de Edwin Arrieta”.

Y, es que, según ha declarado el receptor de estos audios, "Edwin estaba muy enfadado por estas acusaciones, hay más audios que no nos han querido pasar, nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad” ha confesado anónimamente al programa de Cuatro.

A pesar de que estos audios dan una imagen del comportamiento del cirujano frente a este problema, no reflejan nada relacionado con Daniel Sancho y la relación que había entre ambos. Tampoco hay ninguna prueba de las amenazas de muerte que el presunto agresor dijo que estaba recibiendo de la víctima.

Por este motivo se hace imprescindible encontrar el terminal móvil de Arrieta para esclarecer qué relación había entre él y Sancho y si las amenazas son o no reales así como si existe alguna información más que se desconozca hasta la fecha pero que pueda cambiar el curso de la investigación.