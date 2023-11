La niña de 3 años que vio cómo su padre mataba a su madre contó a los policías lo sucedido

Tiene 42 años y es capital del Ejército de Tierra Español. Fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias 112, en torno a las 18:00 horas, de que había acabado con la vida de su mujer en presencia de sus dos hijos el pasado 25 noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

La víctima tenía 37 años de edad. Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, un domicilio ubicado en la zona de Puente de Vallecas (Madrid) comprobaron que la mujer seguía con vida. Había pasado 20 minutos en parada cardio respiratoria pero consiguieron estabilizarla para trasladarla en estado muy grave al hospital Gregorio Marañón de la ciudad. En el trayecto la mujer entró en parada hasta en cuatro ocasiones.

Durante la agresión los dos hijos de la pareja, de 2 y 3 años se encontraban en el domicilio y pudieron presenciarlo todo. Cuando llegaron los agentes a la vivienda la mayor de los dos contó a la Policía que su padre se enfadó porque se había orinado encima y que descargó contra su madre. Explicó que el agresor golpeó a la mujer dándole con la cabeza contra la pared y que luego la agarró por el cuello mientras gritaba de forma violenta a la madre. También apuntó que la mujer cayó al suelo y que su padre le había roto el collar que llevaba al asfixiarla.

Después de varias horas en el hospital la mujer perdía la vida ayer, 27 de noviembre, en el hospital tras no poder recuperarse de la agresión. No constaban denuncias previas contra el presunto homicida, que tras ser detenido y haber confesado el crimen se encuentra en prisión provisional. Los niños, por su parte, han quedado a cargo de la abuela materna.

El detonante de este crimen machista podría deberse, según baraja la Policía, al hecho de que la hija del matrimonio se hiciera sus necesidades encima. No obstante expertos como Rocío Ramos Paúl, psicóloga colaboradora en el programa Vamos a Ver, de Telecinco, creen que lo que le pasó a la pequeña fue la consecuencia de un episodio anterior de violencia que hizo que la menor pasara miedo y se orinara. En cualquier caso la búsqueda del detonante no justifica la acción del agresor y no será utilizada como atenuante.

No estás sola

El teléfono 016 atiende a las víctimas de toda la violencia machista —de la física a la psicológica, la sexual o la trata—, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.