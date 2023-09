Rosa Peral, sancionada un mes por hablar con la prensa sobre el crimen de la Guardia Urbana

La condenada por el conocido como crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, ha sido sancionada un mes por la Junta de Tratamiento de instituciones penitenciarias por hacer un mal uso de las comunicaciones que tenía autorizadas.

Todos los reos en España tienen derecho a hablar con hasta 10 personas de su entorno a las que previamente incluyen en un listado que debe ser autorizado dentro de la cárcel. Al parecer, Rosa Peral utilizó dicho listado para conceder entrevistas a los medios de comunicación para dar sus argumentos sobre el caso por el que ha sido condenada. Esto ha sucedido al hilo del estreno en la plataforma Netflix de la serie El cuerpo en Llamas, basada en el crimen que ella cometió.

“La idea, más que dar la versión de los hechos es hacer ver que se me daba por culpable y yo quería demostrar que no lo era”, llegó a decir durante una de las entrevistas a un medio catalán. Tras haberse producido estas comunicaciones no autorizadas, instituciones penitenciarias le ha restringido las llamadas y las visitas a prisión durante un mes.

Rosa, que actualmente está estudiando Derecho mientras cumple condena, ya aseguró que ella no se queda parada aceptando esa condena y que tiene esperanza de salir antes de prisión. “Todo lo que yo pueda hacer para rebatir esa condena, lo haré”.

Durante el juicio ya aseguró que ella no habría matado a su entonces pareja, Pedro, y que en ningún momento urdió un plan con Albert, quien era su amante. La coartada que tenía estaba apoyada en que el 1 de mayo de 2017 había pasado el día en familia, junto a Pedro y sus dos hijas, tal y como lo reflejaban, supuestamente, unas fotografías que se tomaron todos. Tres días después el cadáver de él fue encontrado, calcinado, en el maletero de un vehículo abandonado en un pantano.

También le suspenden las visitas a Albert

Como consecuencia de lo que ha pasado con Rosa Peral, a Albert también le han suspendido las comunicaciones en su centro penitenciario por tener en su listado de personas autorizadas a dos periodistas de sucesos.

José Luís Bravo, su abogado, ha criticado ante los medios de comunicación que a su cliente lo hayan “castigado” también ya que estos dos periodistas estaban incluidos en su listado de comunicaciones autorizadas desde el año 2021 y no ha sido hasta ahora cuando le han dado importancia a este hecho. El jurista considera que la sanción impuesta también a Albert debe haberse dado por motivos preventivos para que no suceda como con Rosa, que ha hablado con los medios y sigue insistiendo en su inocencia.

En este sentido su abogado ha recordado que hay una sentencia firme y que hablar de inocencia o no inocencia a estas alturas es un debate estéril.