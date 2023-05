Sale a la luz el testimonio de la víctima del caso Alves: "nadie me va a creer"

Un día después de conocer la decisión de la magistrada que instruye el caso de la violación presuntamente cometida por Dani Alves, El Programa de Ana Rosa ha accedido a las declaraciones que hizo la víctima de forma espontánea cuando los Mossos llegaron al local en el que se encontraban la noche de los hechos.

Activación del protocolo

El 30 de diciembre de 2022, justo después de que se produjera la supuesta agresión sexual, la víctima de 23 años informó a sus amigas de lo sucedido, con la intención de abandonar el local en el que se encontraban lo antes posible.

La chica iba acompañada de una amiga y su prima. Fue su amiga, que trabaja en un despacho de abogados, la que le aconsejó que informaran de lo sucedido a los responsables de la discoteca. Cuando éstos conocieron lo sucedido activaron el protocolo para casos de agresiones sexuales. Aislaron a la víctima y llamaron a la Policía, que tardó seis minutos en llegar a la discoteca Sutton.

Una vez allí pudieron atender a la presunta víctima y llamar a una ambulancia para que la desplazaran hasta el hospital y le hicieran las pruebas pertinentes.

Se activó la cámara de un agente

En la comisaría de los Mossos, antes de que se produjera el aviso por una supuesta violación, a uno de los agentes se le activó, accidentalmente, la cámara de vídeo que llevaba oculta en el pecho.

En la grabación que queda registrada se ve el trayecto que hacen los Mossos desde que reciben la llamada hasta que llegan a la Sutton y después recoge la declaración espontánea que hace la víctima, a la que no están tomando declaración aun porque ni siquiera ella sabe que debe denunciar los hechos.

Declaración espontánea

Eran las 5:08 de la mañana cuando los agentes comienzan a hablar con los responsables del negocio y atienden a la víctima. Su testimonio no queda recogido de forma íntegra ya que la grabación se pausa por falta de batería del dispositivo, pero da tiempo a que recoja algunas frases que están siendo claves para la investigación.

En él la chica dice que ha entrado de manera voluntaria en el aseo y que en su interior Alves y ella se dieron unos besos, pero cuando la joven quiso salir, él se lo impidió. Cerró el pestillo, le tiró el bolso al suelo y la golpeó, obligándola a mantener relaciones sexuales en las que hubo penetración.

Según la chica el deportista llegó a decirle “eres mi putita”, mientras la forzaba. Ella estaba asustada, y mientras lo contaba rompió a llorar asegurando que nadie la iba a creer porque había entrado por su propio pie al aseo.

A pesar de que ésta declaración no fuera la oficial, su carácter espontáneo e improvisado sirvió a las Mossas para animar a la víctima a que denunciara los hechos. Los agentes trataron de tranquilizarla pero ella no paró de decir que nadie iba a creerla, que no quería hacer publicidad de lo ocurrido y que se quería marchar. De hecho fue una amiga suya la que insistió en que había habido penetración en las relaciones sexuales no consentidas.

La posible estrategia de la defensa

Una vez que se ha conocido que Dani Alves va a permanecer en la cárcel porque, según los argumentos de la magistrada, existe riesgo de fuga y hay multitud de pruebas que avalan que agredió sexualmente a la denunciante, es posible que la estrategia de su abogado se apoye en que la joven entró de forma voluntaria en el baño.

A pesar de esto y puesto que no se puede saber qué pasó en el interior de ese aseo, hay un informe forense que recoge que la chica sufrió violencia así como algunas pruebas que muestran que la chica no estaba cómoda. Por ejemplo, cuando el futbolista abandonó el local no le dirigió la palabra a ella, que se encontraba llorando junto al personal de seguridad de la discoteca.