Todas las versiones de Dani Alves sobre lo que pasó la noche del Sutton

Dani Alves ha solicitado volver a declarar ante la jueza que investiga su caso para ofrecer un nuevo relato sobre lo que sucedió el 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, en la que supuestamente se cometió la agresión sexual.

Con esto el deportista hace uso de la ley de enjuiciamiento criminal que permite a cualquier investigado declarar todas las veces que sea necesario durante su proceso penal. Por este motivo, la jueza está siempre obligada a escuchar todas y cada una de sus declaraciones, como ha pasado en esta ocasión.

A pesar de que se trate de la quinta versión que ofrece Alves, en realidad es la segunda que éste comparte ante la magistrada, ya que en la primera declaración lo que hizo fue ir cambiante casi simultáneamente la versión de lo que había pasado.

La última declaración de Daniel Alves ha tenido lugar esta mañana después de que el investigado tuviera problemas para abandonar la prisión en la que se encuentra desde entonces de manera preventiva. Un error en la solicitud de su excarcelación para acudir a su cita con la jueza ha sido lo que ha retrasado dicho encuentro.

Versiones anteriores

En la primera versión ofrecida por Dani Alves éste negó todos los hechos, asegurando que ni siquiera conocía a la chica que decía haber sido agredida.

Poco después varió un poco esa primera versión y contó que había visto a la presunta víctima en la discoteca pero que no pasó nada entre ambos, tampoco hablaron. Luego indicó que se la presentaron y que pudieron hablar pero que no habían mantenido relaciones sexuales para finalmente admitir que ella le había realizado una felación a él de forma completamente voluntaria, pero que no se había producido penetración alguna.

Los análisis a los que se sometió la víctima en el hospital tras los hechos indicaron que había restos de ADN del jugador de fútbol en la vagina de la joven de 23 años.

Justo en ese momento Daniel Alves cambiaba de abogado, contratando a Cristóbal Martell para que lo defendiera, por lo que no ha ofrecido una versión más actualizada hasta ahora.

Entre medias, la mujer del investigado ha solicitado su divorcio, algo que a Alves lo pone en una situación complicada a la hora de solicitar su puesta en libertad por la falta de arraigo que ahora podría tener a España y que, por tanto, podría suponer que huyera del país.

La última versión

Dados los hechos demostrados y después de que se haya llevado a cabo un estudio pormenorizado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona, el futbolisto ha declarado esta mañana, del día 17 de abril, que conocía a la chica que lo ha denunciado porque se la presentaron esa noche.

Ha reconocido que entró con ella en un baño del local y que allí mantuvieron relaciones, según él, consentidas, en la que hubo penetración vaginal.

Ha asegurado que hubo tensión sexual mutua desde el principio pero que en ningún momento la forzó y que, de hecho, ella fue voluntariamente al baño. El futbolista considera que la joven pudo sentirse ofendida o enfadada al pedirle salir por separado del baño y no haber sido más atento al concluir el acto.

Alves ha repetido que todo lo que sucedió en el interior del baño fue un acto libre y voluntario y ha reiterado que la joven en ningún momento le dijo que parara.

Finalizó su intervención explicando que la herida en la rodilla de la joven, por la que fue preguntado por el Ministerio Fiscal, se debía a la posición de rodillas en la que le realizó la felación. Tras su declaración, el futbolista brasileño se ha sometido a varias preguntas y ha dejado clara su relación de respeto habitual hacia el colectivo femenino.

Por qué mintió

Una de las preguntas que los investigadores se han hecho desde el principio es por qué el futbolista mintió. En un inicio explicó que quería mantener en secreto la identidad de la chica, por preservar su intimidad. Sin embargo luego se ha apoyado en la justificación de que no quería hacerle daño a su ahora expareja, Joana Sanz.

Después de que haya tenido lugar esta declaración con una última versión más actualizada es posible que el abogado de Daniel Alves vuelva a solicitar la libertad provisional de su defendido hasta que tenga lugar la celebración del juicio.