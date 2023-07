“Escuché el taladro cerca de mi cara”, el escalofriante relato de una superviviente de violencia machista

Una mujer ha sido agredida por su pareja en el barrio de Villaverde, en Madrid, en presencia de su hijo de 14 años mientras ésta dormía. Fue un guardia civil que estaba fuera de servicio el que, junto al menor, logró parar la agresión y detener al maltratador que acaba de ingresar en prisión.

Los hechos

El brutal ataque tuvo lugar en torno a las 00:30 horas del lunes, 10 de julio, en el madrileño barrio de Villaverde cuando una mujer comenzó a pedir auxilio porque su pareja la estaba agrediendo en presencia del hijo de ella, de 14 años.

El piso en el que ambos convivían estaba a pie de calle y, por suerte, un guardia civil en prácticas y fuera de servicio se encontraba en una terraza cercana y pudo evitar que el hombre acabara con la vida de la chica. Una testigo ha explicado a los medios de comunicación que empezó a escuchar cómo una mujer decía: “Socorro, que me matan”.

Según ha contado el agente, David, que se encontraba en la zona, ante los gritos de auxilio de la víctima salió corriendo al sitio desde el que provenían los ruidos y a través de la ventana de su vivienda, que se encontraba entreabierta aunque con las cortinas echadas, pudo observar a una mujer con un taladro clavado en la cabeza, llena de sangre y con ataque de pánico.

En ese momento el hijo de la víctima también estaba en el domicilio, llorando, y el presunto agresor se encontraba quieto, haciendo creer al agente que era inocente y que acababa de llegar a la vivienda. Lo único que en ese momento acertaba a decir la víctima es que protegieran al menor.

David ha explicado que el hombre se intentó marchar pero en el momento en el que él se identificó como guardia civil se quedó en el lugar. “Tras registrar que no tuviera armas ni objetos contundentes ni peligrosos insté a la gente que había alrededor para que avisaran a la Policía Nacional”, ha contado.

Los investigadores creen que gracias a que el taladro se enredó en el pelo de la víctima éste no llegó a penetrar en su cabeza y pudo salvar su vida.

El testimonio de la víctima

El ataque comenzó cuando la mujer se encontraba durmiendo y el hombre, su pareja, empezó a golpearla, con fuerza, con la broca de un taladro. Ella ha explicado en El Programa de Ana Rosa cómo se sentía.

“Emocionalmente estoy muy devastada pero sé que tengo que superar todo esto porque soy madre y tengo que velar por mi hijo y estar consciente de que no se vuelva a repetir esta historia”, ha asegurado. “No puedo entender cómo ha pasado todo esto porque no hubo una discusión previa. Estuvimos compartiendo con unos amigos en casa, con los niños y luego ellos se retiraron y yo me fui a dormir. Escuché que él gritaba y vociferaba algo pero no lograba entenderlo porque estaba dormida y al voltearme sentí la lluvia de golpes pero no podía ni hablar porque estaba atontada con tantos golpes”, ha relatado sobre los hechos.

Y ha proseguido: “No pude reaccionar hasta que logré escuchar el taladro porque yo no veía, tenía toda la cara con sangre. Escuché el taladro cerca de mi cara, prendido. Lo único que hice fue llamar a mi hijo que entró y me lo quitó de encima. Por suerte el taladro se enredó en mi cabello”.

Ha esclarecido que “revivir todo esto me duele y estos daños no se van a borrar de la noche a la mañana pero sí quiero que mi voz se escuche”, ha relatado la víctima, visiblemente emocionada. Ha contado que no se imagina dejar a su hijo solo ya que no tiene a nadie más.

“Ese taladro pudo habérseme incrustado en la cabeza y causado daños letales”, lamenta. Agradece que su hijo entrara en la habitación y evitara que las cosas fueran a más y que David, el guardia civil, estuviera sentado justo al lado de su vivienda y pudiera intervenir. “Las autoridades han actuado de manera muy rápida y ahora puedo sentir que estaré en casa y no va a venir y nos va a agredir o nos va a hacer algo”.

Sobre si hubo mas agresiones previas a esta ha dicho: “Yo sé que he dejado pasar muchas cosas porque sí hubieron discusiones y algún empujón y patadas pero nunca de esta magnitud. Nunca denuncié porque no lo vi tan grave, pensaba que se le iba a pasar. A veces tiraba el móvil a la pared y lo rompía pero no era algo de esta magnitud, yo sentí que moría y que me iba a quitar la vida”.

Según ha contado la víctima cuando el guardia civil retuvo al agresor hubo personas que le dijeron que lo dejara libre porque decía en todo momento que él no había hecho nada, pero el agente tuvo la intuición de que había tenido que ver en la agresión.

Gracias a eso ahora el hombre ha sido detenido. “Si no lo hubiera cogido ahora mi situación emocional sería mucho más tensa y ahora me puedo sentir más tranquila”. Tras haber pasado a disposición judicial el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza hasta la celebración del juicio así como la prohibición de comunicarse y acercarse a la mujer y a su hijo a menos de 500 metros.

En España se han registrado 28 asesinatos machistas en lo que va de año. 1.202 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando se empezó a cuantificar este tipo de crímenes.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Ninguno de los teléfonos deja rastro en las facturas aunque puede que sea necesario que se borre el registro de la llamada desde el móvil o el correo. Atienden a todas aquellas personas que crean que pueden estar sufriendo este tipo de violencia o que necesiten asesoramiento porque no están muy seguras de ello. También atienden a personas que tienen a alguien cercano en esta situación y necesita información.