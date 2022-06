Estas son las diez causas principales de muerte en el mundo

Ya lo dijo Marco Aurelio, "la muerte nos sonríe a todos". Ahora bien, antes de devolverle la sonrisa todo el mundo ansía que pasen los máximos años posibles. La realidad es que nos encontramos ante un momento que tarde o temprano llegará y es una cuestión que se debe tomar con mucha filosofía y saber estar. Aun así, los expertos en salud aconsejan llevar una vida sana para poder disfrutar de ella con plenitud.

Como es evidente, las personas que se cuidan más tienen menos opciones de sufrir alguna de las enfermedades que son, según diversos estudios, las principales causas de muerte en el mundo. Muchos dirán, como Macarena Olona, que aunque te cuides más o menos, no podemos controlar ni asegurar "cuáles son los designios de Dios". En todo caso, llevar una vida saludable aumenta el porcentaje de no sufrir alguna de estas dolencias.

Principales causas de muerte

A nivel mundial, 7 de las 10 causas principales de defunción son enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representan el 44% de todas las defunciones, o el 80% del total de las 10 causas principales. No obstante, el conjunto de las enfermedades no transmisibles representa el 74% de las defunciones en el mundo. Según el estudio, las 10 principales causas de muerte en países desarrollados son:

Cardiopatía isquémica

isquémica Enfermedades relacionadas con la demencia y Alzheimer

Accidentes cerebrovasculares

Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón

de tráquea, bronquios y pulmón Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Infecciones de las vías respiratorias inferiores

inferiores Cáncer de colon y recto

y recto Nefropatías

Cardiopatía hipertensiva

Diabetes mellitus

Resulta curioso que las muertes debidas a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias han aumentado, superando a los accidentes cerebrovasculares, para convertirse en la segunda causa principal en los países de ingresos altos, siendo responsable de la muerte de 814.000 personas.

Una estadística muy necesaria

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto que es muy necesario que los países inviertan en sistemas de registro civil y de estadísticas vitales que permitan el recuento diario de las defunciones, y orientar las labores de prevención y tratamiento.

En este sentido, la estadística de defunciones según la causa de muerte constituye una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad. Se realiza siguiendo los criterios establecidos por la OMS en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que recoge más de 12.000 enfermedades.

Los datos sobre causas de muerte se obtienen a través de tres cuestionarios: Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción, Boletín Estadístico de Defunción Judicial y Boletín Estadístico de Parto, además de la información proporcionada directamente por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Esta estadística proporciona información sobre la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, su distribución por sexo, edad, residencia y mes de defunción. También ofrece indicadores que permiten realizar comparaciones geográficas y medir la mortalidad prematura: tasas estandarizadas de mortalidad y años potenciales de vida perdidos.