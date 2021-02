Este cepillo, que se adapta al taladro, quita la suciedad de baños, cocinas y llantas del coche

Si estás buscando una herramienta de limpieza multifuncional, para diferentes superficies y que quite suciedad incrustada, este descubrimiento te será de gran ayuda. Se trata de un cepillo que se adapta a tu taladro y es capaz de eliminar las manchas más difíciles de bañeras, lavabos, paredes de cocina, azulejos e incluso llantas de coches, sin deteriorar ni rayar la superficie que limpia.

Como bien indica su nombre, es un cepillo que funciona con el taladro, con diferentes tipos de cabezales y cerdas que podrás intercambiar según lo que vayas a limpiar.

En concreto, incluye 4 cepillos de diferentes tamaños (que van de 2 a 5 pulgadas) y que son muy fáciles de cambiar: la pieza de conexión del accesorio del cepillo es un tornillo hexagonal.

Los cepillos de limpieza se usan tanto para la limpieza interior como exterior, pudiendo usarlos para baldosas de piscinas, aseos, cocinas, suelos, o para quitar manchas difíciles como del suelo del garaje, fachadas o terrazas.

Las cerdas del accesorio del cepillo son duras y resistentes al desgaste, al calor y por lo tanto tienen buenas propiedades de limpiez.. Su precio 18,99€.

Valoraciones del cepillo para taladros de Amazon

Éstas son algunas de las opiniones que podemos encontrar en Amazon:

"Encontré este producto por casualidad y estoy todavía alucinando con la utilidad que tiene... Se acabó el no limpiar a mano las llantas del coche. Con este producto se puede hacer todo rapidísimo y sencillo. Por supuesto se puede usar para más cosas, pero en mi caso es para las llantas del coche. Materiales de calidadContentísimo con la compra!!! Recomendado 100%"

"Este set se compone de 4 diferentes cepillos, cada uno con un adaptador para taladro, en mi caso, he comprado los blancos, que no son agresivos, y los he utilizado para limpiar la tapicería, junto a un APC, he de decir que funcionan súper bien, y se limpian las cosas en un momento, ya que no hay que estar frotando como en uno manual, recomiendo su compra 10/10"

"Sirve para lo q lo compre, limpiar sobrante de cemento de llagas en azulejos. No es ni muy duro ni muy blando es útil. Tiene varios cepillos q lo hace mejor producto"