Dos ciudades andaluzas entre las que más cerveza beben de Europa

La popularidad de la cerveza a nivel mundial es un hecho incontestable. Existen numerosas variedades a lo largo de todo el planeta y cada vez más consumidores. Unas de las que más auge han experimentado durante los últimos años son las cervezas artesanas y existe toda una cultura alrededor de la popular bebida realizada en cebada, llevando incluso a numerosos turistas a probar las cervezas autóctonas de los lugares que visitan.

Esta cultura también se ha traducido en la creación incluso de diversos festivales como el Festival Internacional de la Cerveza en Berlín, el BXLBeerFest de Bruselas, el Great British Beer Festival de Londres el Oktoberfest de Alemania. No obstante, a pesar de lo que las creencias populares sugieren no es el país alemán el que más litros de cervezas bebe de media. El sitio web Money Co UK ha realizado una ardua investigación de qué países se encuentran a la cabeza del consumo de esta bebida y cuánto se bebe de media al año. Estos son los resultados.

Sevilla y Málaga, dos de las ciudades que más cerveza beben

La República Checa se erige como la ganadora absoluta en el consumo de litros de cerveza de media al año. No es de extrañar si tenemos en cuenta que Praga, capital del país, es la provincia con más bares por cada 100.000 habitantes a nivel global. Las estimaciones apuntan a un consumo de media por cada habitante de hasta 144 litros de cerveza anuales. Si todo lo anterior no es razón suficiente para erigirse como mayor consumidor de cerveza en el mundo entero, asimismo tenemos que tener en cuenta que el país checo cuenta también cuenta con ser uno de los mayores productores de cerveza.

A la República Checa, le siguen, en segundo y tercer lugar respectivamente, dos ciudades polacas: Varsovia y Cracovia. Los habitantes de estas provincias de Polonia consumen una media de hasta 127 litros de cerveza por persona al año. Y ahora ya sí, en el tercer, cuarto y quinto puesto encontramos hasta tres ciudades de Alemania por este orden: Frankfurt, Múnich y Berlín; todas ellas con un consumo por persona al año de hasta 107 litros de cerveza.

El sexto lugar del ránking es quizás el más curioso ya que nos trasladamos hasta Italia, en concreto a Venecia, donde el consumo por persona al año asciende a 106 litros de cerveza. Le sigue en el séptimo lugar, Helsinki en Finlandia, donde sus ciudadanos pueden llegar a consumir mínimo 105 litros de cerveza por persona al año. Ya en empate y ocupando los puestos noveno, décimo, undécimo y duodécimo encontramos las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Málaga, como las provincias españolas donde más cerveza se consume en España, con una media de 104 litros de cerveza por persona al año; muy cerca de las ciudades alemanas y de Helsinki.