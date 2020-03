Cómo explicar a los más pequeños lo que está pasando con el Covid-19

La crisis del coronavirus no sólo genera inquietud, preocupación e incertidumbre en los mayores; también en los más pequeños. "A los niños hay que decirles la verdad, pero una verdad que puedan entender". Así lo defienden los expertos.

Para explicar a los niños cualquier tema que pueda preocuparles, lo primero es preguntarles qué saben, qué han oído sobre el tema y averiguar si hay algo que les preocupe. De este modo, podemos ir atendiendo sus preocupaciones concretas.

Una buena forma de contárselo, según la catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid María Paz García-Vera, es decirles que "éste es un virus saltarín y con mucha paciencia, porque es capaz de quedarse en los columpios durante días esperando que alguien venga y convencerles así de que deben de quedarse en casa".

Puede que les enfade el hecho de no salir de casa, pero en sí misma la enfermedad del coronavirus no tendría por qué ser una preocupación para ellos. Sin embargo, si los niños más pequeños estuvieran preocupados, sería porque están viendo esa preocupación en los adultos que les rodean.

Cómo gestionar el miedo

En opinión de la especialista, el mejor modo de afrontar el miedo de los niños es estando tranquilos los adultos, sirviéndoles de modelos de cómo enfrentarlo, y tratando de generarles emociones de valentía o al menos diversiones que sean más fuertes que el miedo y les permitan aguantarlo mientras se dan cuenta de que no pasa nada. Y al final, por supuesto, celebrar juntos las conductas de valor.

Pueden enseñarse los hábitos que hay que seguir en esta etapa de forma amena. Un ejemplo es aprender a lavarse las manos cantando una canción, haciendo burbujas o incluso convirtiéndolo en un juego pero sin asustarles.

¿Pueden llegar a deprimirse?

Pueden llegar a deprimirse si no están interpretando la situación de un modo adecuado. La profesora García-Vera subraya que podemos hacer que sean menos vulnerables a la depresión si se aprovechan estos días para que sepan que el cariño de sus padres es incondicional. En el caso de que digan que se aburren, hay que intentar solventarlo con cualquier actividad hecha desde casa pero no hay que dramatizar ya que aburrirse no es deprimirse.

Trucos para hacer más amena la cuarentena

Es importante no decirnos palabras como aislamiento sino que usemos expresiones como yo me quedo en casa para ayudar, y fomentar así con ello su solidaridad y la importancia de pensar en el bien común.

Por otro lado, es una gran oportunidad para que los adolescentes comprendan que la responsabilidad sobre la salud no es solo de los médicos, no está solo en los hospitales o los centros de salud, sino que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre nuestra salud y sobre la de los demás.