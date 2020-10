Aquí puedes comprar la mascarilla reivindicativa de Pablo Iglesias

La celebración del Día de la Fiesta Nacional ha estado plagada de anécdotas este año. Desde el acto en sí, que por primera vez no se ha celebrado con el tradicional desfile por las calles de Madrid, sino que se ha organizado una recepción en el Palacio Real de Madrid.

Entre lo más destacado (y comentado) de la jornada, ha estado la presencia por primera vez de Pablo Iglesias en la celebración del Día de la Fiesta Nacional y su indumentaria. El vicepresidente segundo optó por un atuendo informal, sin corbata, obviamente y por una mascarilla reivindicativa en la que se podía leer ‘Sanidad pública’ y con un logo que simboliza la república. En el otro lado de la misma aparece un rostro que, tal y como puede leerse en la página web de los creadores, simboliza la cara de la república, de la gente y de lo civil. La mascarilla, que confecciona la firma 198 ha sido una de las anécdotas más comentadas del día.

Iglesias acude al acto con el Rey por el 12 de octubre con una mascarilla republicanaYo esto no lo entiendo, la verdad! No hay nadie que le diga: “Mire usted así no puede usted saludar al rey porque es un insulto al rey y a la Constitución”LÁRGUESE! pic.twitter.com/FFQCeCBJeN